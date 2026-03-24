"Тарифы проверить, доходы повысить". Эксперты оценили идею изменить лимит оплаты услуг ЖКХ

24 марта 2026, 12:15, ИА Амител

Семья получила квитанцию за ЖКУ

Предложение о снижении максимального уровня оплаты услуг ЖКХ до 10% является во многом политическим вопросом, однако отражает системную проблему неравенства доходов российских регионов, а также неспособность государства компенсировать гражданам растущие затраты на "коммуналку", считают опрошенные amic.ru эксперты.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ внесли предложение ограничить долю расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 10% от их дохода. Если сумма затрат на "коммуналку" превышает этот уровень — разницу следует погашать за счет субсидий, считают народные избранники. Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время максимально допустимый размер расходов на оплату жилья устанавливается регионами, на федеральном уровне он зафиксирован в размере 22%. Однако по факту в более богатых субъектах РФ этот предел может достигать, скажем, 10%, как в Москве, при этом уже в Московской области он составляет 22%.Как пояснил amic.ru один из соавторов законопроекта Юрий Афонин, этот документ отражает давнюю позицию коммунистов:

«Она сводится к тому, что ни одна семья в России не должна платить за жилье и коммунальные услуги более 10% своих доходов, иначе эта семья будет вынуждена отказывать себе в каких-то других очень важных вещах — в нормальном питании, в книжках и игрушках для детей и так далее. Сегодня на фоне быстрого роста цен и тарифов наше предложение снова предельно актуально».

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что введение субсидий "позволит сократить количество неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги, что приведет к снижению общей суммы долгов населения за ЖКУ".

По словам Афонина, средства на выделение субсидий можно найти в случае реализации комплекса мер, в частности — введения "по-настоящему прогрессивного налога, национализации природных ресурсов, ТЭК и стратегических предприятий":

«Такие активы способны дать государству значительные доходы. Это огромные деньги, которые сейчас оседают в карманах олигархии. Мы также предлагаем изменить бюджетные отношения: чтобы в региональные бюджеты шло не менее трети всех налоговых и других поступлений. Тогда дополнительные средства на субсидии, безусловно, найдутся».

При этом коммунисты не предлагают кардинально изменить систему оплаты за ЖКУ, продолжает Юрий Афонин:

«Просто несколько вырастет число семей, получающих субсидию на оплату коммунальных услуг. Кроме того, в ходе выступления по поводу отчета главы Счетной палаты в Госдуме я предложил этому органу серьезно заняться аудитом тарифов ЖКХ, которые сплошь и рядом весьма непрозрачны. В последние 25 лет коммунальные тарифы обогнали инфляцию в разы. Если их как следует проверить, то многие тарифы удастся снизить. Тогда государству и не придется слишком много тратить на субсидии».

Предложение коммунистов отражает давнюю проблему, свидетельствующую, что "коммуналка" стала существенной статьей расходов семей, отмечает эксперт по ЖКХ, руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства Павел Склянчук.

«Что касается разницы в социально-экономическом положении регионов, то у нас страна большая, уровень обеспеченности территорий различается. Здесь нужно работать над тем, чтобы наращивать уровень доходов граждан, а не искусственно устанавливать ограничения по стоимости коммунальных ресурсов», — заявил он.

Павел Склянчук считает, что в России не так много семей, находящихся в пограничном материальном положении, когда размер оплаты услуг ЖКХ находится на уровне федерального стандарта в 22% либо превышает его:

«Напомню, если доходы семьи менее этого уровня — государство компенсирует перерасход. Однако чаще всего это не слишком значительные суммы. Кроме того, если человек попал в сложную жизненную ситуацию и у него сложности с оплатой "коммуналки" — есть разные формы господдержки. Нужно обращаться в органы соцзащиты».

Эксперт также указал на случаи, когда проблемы с доходами и оплатой услуг ЖКХ возникают у одиноких пенсионеров либо из-за алкогольной или наркотической зависимости одного из домочадцев:

«Но здесь уже человеку надо самостоятельно выкарабкиваться из этой ловушки. Что касается пенсионеров, у которых, скажем, пенсия 15 тысяч рублей, а на услуги ЖКХ приходится 10 тысяч, то у таких людей есть право обратиться в соцзащиту, ему высчитают до уровня 22%, если это одинокий гражданин. Но если у пенсионера есть дети, внуки, возникает вопрос об их семейных взаимоотношениях. Молодое поколение, конечно, должно помогать пожилым родственникам».

Склянчук также считает, что предложение коммунистов предусматривает чрезмерную нагрузку на госказну.

«В таких случаях государство далеко не всегда может брать на себя дополнительные расходы. В противном случае бюджетных средств просто не хватит на другие социальные программы. Это системный вопрос, а предложение можно назвать популистским», — заключил глава Центра мониторинга правоприменения законодательства.

Ранее Павел Склянчук в беседе с amic.ru заявил, что правительству следует менять подход к формированию расценок на "коммуналку", но как это делать — пока непонятно.