Проиндексированную на 9,5% пенсию они получат до конца марта

06 марта 2025, 07:46, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Военные пенсионеры до конца марта 2025 года получат проиндексированные на 9,5% выплаты. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что индексация затронет не только бывших военнослужащих, но и вдов военных, а также сотрудников силовых ведомств, включая МВД, ФСБ и Росгвардию.

Помимо этого, пенсионеры получат доплаты за январь и февраль.

"Эти суммы начислят вместе с мартовской пенсией, что позволит компенсировать разницу, возникшую из-за первоначальной индексации, которая не учла окончательный уровень инфляции", – рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий для военных с 1 января 2025 года. Согласно документу, выплаты военным пенсионерам должны проиндексировать на фактический уровень инфляции за 2024 год. Ранее военные пенсии проиндексировали на 5,1%, однако Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию на 4,4%.