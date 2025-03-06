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В Госдуме рассказали, когда военные пенсионеры получат проиндексированные выплаты

Проиндексированную на 9,5% пенсию они получат до конца марта

06 марта 2025, 07:46, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Военные пенсионеры до конца марта 2025 года получат проиндексированные на 9,5% выплаты. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что индексация затронет не только бывших военнослужащих, но и вдов военных, а также сотрудников силовых ведомств, включая МВД, ФСБ и Росгвардию.

Помимо этого, пенсионеры получат доплаты за январь и февраль.

"Эти суммы начислят вместе с мартовской пенсией, что позволит компенсировать разницу, возникшую из-за первоначальной индексации, которая не учла окончательный уровень инфляции", – рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий для военных с 1 января 2025 года. Согласно документу, выплаты военным пенсионерам должны проиндексировать на фактический уровень инфляции за 2024 год. Ранее военные пенсии проиндексировали на 5,1%, однако Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию на 4,4%.

Россия пенсии выплаты

Комментарии 3

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Гость

08:16:12 06-03-2025

Очередной трёп. Фактически прибавка к пенсии составила лишь 3,5%

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Серж

16:37:46 06-03-2025

И куда её применить эту прибавка к какой инфляции за 2025 год

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Родина

01:38:06 08-03-2025

Я не пойму почему всем нельзя сделать пенсию от 30тыс минималка и до 70тыс максималка тогда ежегодно можно и повышать на 5.1 процент а так шила и мыло ...

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