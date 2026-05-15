В Госдуме требуют проверить конфеты в виде вейпов
Роспотребнадзор должен изучить, насколько безопасны такие конфеты и не влияют ли они негативно на воспитание детей
15 мая 2026, 16:39, ИА Амител
Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил Роспотребнадзору проверить сладости под названием "Свистец". Эти сладости имитируют электронные сигареты и популярны среди детей, пишет "Shot проверка".
Родители обеспокоены тем, как дети используют "Свистец". Ребенок "затягивается" из устройства, которое выглядит как вейп, и в его рот попадает сладкий порошок с фруктовым или ягодным вкусом. В интернете можно найти видео, где дети с энтузиазмом демонстрируют процесс "парения".
«Такой дизайн может привести к тому, что дети привыкнут к курению с раннего возраста», — считает Леонов.
Особое внимание было уделено составу конфет. В них нашли синтетические красители Е102 и Е129. Последний запрещен в некоторых странах из-за возможного вреда для здоровья. Эти красители могут вызывать аллергию, кожные высыпания, а также влиять на активность и внимание детей.
Производитель сладостей — китайский бренд "Канди клаб". Ранее продукция этого бренда была запрещена к продаже в Республике Беларусь.
Леонов призвал Роспотребнадзор принять меры для защиты здоровья детей, если обнаружатся нарушения.
Ранее сообщалось, что две трети россиян выступили за полный запрет вейпов.
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