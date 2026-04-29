Две трети россиян выступили за полный запрет вейпов
29 апреля 2026, 14:15, ИА Амител
Всероссийский опрос, проведенный компанией Russian Field, показал, что большинство жителей России поддерживают полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет, сообщает ТАСС.
Идею полного запрета одобрили 64% респондентов, против высказались 32%.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в мае парламентарии рассмотрят поправку, которая позволит регионам самостоятельно вводить запрет на продажу вейпов на своих территориях.
Среди молодежи мнения практически разделились поровну: около 50% не поддерживают полный запрет. Однако с возрастом уровень поддержки растет и достигает 70% среди россиян старше 60 лет.
Даже среди курильщиков электронных устройств 40% высказались за полный запрет. Большинство же пользователей вейпов (60%) — против.
Среди тех, кто курит обычные сигареты, за запрет выступают 57%. А среди некурящих эта доля достигает 70%.
Ранее сообщалось, что в России резко выросло число вейперов с "попкорновой болезнью". Врачи фиксируют тяжелые поражения легких у подростков и молодежи до 35 лет.
14:37:50 29-04-2026
Вейперам - свободу и платную медицину! Кто себя терзает - тот за это платит.
16:26:16 29-04-2026
прошу обратиьт внимание на школу 50 в п.Новоселикатный, школу окружили вайп киоски, мало того, по школе ученикам раздают флаеры рекламные этих вейпов.
Это недопустимо! Даже если не запрещать вейпы, как минимум нужен закон, чтобы киосков с ними небыло как минимум за километр от учебных заведений! А уж раздавать перед входом в школуфлаеры - должно быть уголовкой приравненной к торговле наркотой, тчтобы неповадно было наших детей стравливать с детства!