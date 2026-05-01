В России утвердили новый ГОСТ для вейпов

Изменения направлены на снижение рисков для здоровья, заявил глава Росстандарта

01 мая 2026, 10:43, ИА Амител

Дым / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России утвердили обновленный ГОСТ для вейпов. Он устанавливает срок годности, ограничивает объем жидкости и вводит запрет на использование вымышленных героев в оформлении упаковки. Кроме того, закрепляются правила нанесения на упаковки предупреждающих надписей о вреде здоровью, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Это еще один шаг в нашей совместной плановой работе по снижению потребления табака и вейпов среди молодежи. Именно продавцы вейпов часто манипулируют детьми, размещая там фрукты или мультгероев. На упаковке и в дизайне самих вейпов нельзя будет использовать не только анимационных, но и вымышленных героев. И сами устройства изготавливать в форме игрушек, сладостей и напитков», — рассказал он.

По словам депутата, вводятся ограничения по объему жидкости: для картриджей — не более 2 мл, для одноразовых электронных систем — не более 10 мл, для флаконов для заправки — не более 30 мл. Максимальный срок годности — два года.

В ГОСТ также включен раздел с методикой определения объема жидкости и правилами испытаний, что позволит повысить точность контроля продукции, отметил Метелев.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев в беседе с ТАСС сообщил, что изменения направлены на снижение рисков для здоровья граждан и исключение маркетинговых решений, делающих продукцию более привлекательной.