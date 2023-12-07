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В Госдуме заявили о необходимости ускорить принятие концепции детской безопасности

По словам Кузнецовой, это особенно необходимо после стрельбы в брянской школе

07 декабря 2023, 22:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что сегодняшняя стрельба в брянской школе говорит о необходимости скорейшего принятия концепции детской безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По ее словам, первая задача сейчас – помочь пострадавшим детям. Также необходимо "сделать, чтобы такого не было".

"Стратегии приняты, план реализации принят, концепция детской безопасности. Мы участвовали непосредственно в создании этого плана, но он еще не реализуется. Надеемся, что это станет кардинальным шагом в деле обеспечения безопасности детей", – заявила депутат.По ее словам, к происшествию много вопросов: почему девочка смогла пронести оружие, были ли у школьницы конфликты с другими учениками, а если были – почему их не заметили и не приняли меры.

7 декабря 14-летняя ученица пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате происшествия погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.

Читайте также в сюжете: Стрельба в брянской школе

Комментарии 3

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Гость

07:48:14 08-12-2023

Вообще ружье не автомат, девочка стреляет, а 10 мальчиков сидят очкуют. Она еще застрелиться успела

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Гость

07:50:12 08-12-2023

Наверное те же мальчики, которые в стае чувствуют себя как в слове пацана

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Гость

02:47:17 09-12-2023

Кому она на хрен нужна. Нужны реальные конкретные меры жесткого репресивного характера против тех кто совершает преступления против детей. Например против педофилов и ЛБГТ, против усыновления иностранцами и сурагатного материнства иностранцев, против изъятия детей у родителей и передаче их приемным семьям, против абортов,убийства пожизненно или вышка, против жестокого обращения с ними госслужащих и бюджетников и силовиков и любого взрослого, против вывоза детей за границу в любые страны и в таком духе.

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