В Госдуме заявили о необходимости ускорить принятие концепции детской безопасности
По словам Кузнецовой, это особенно необходимо после стрельбы в брянской школе
07 декабря 2023, 22:33, ИА Амител
Депутат Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что сегодняшняя стрельба в брянской школе говорит о необходимости скорейшего принятия концепции детской безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По ее словам, первая задача сейчас – помочь пострадавшим детям. Также необходимо "сделать, чтобы такого не было".
"Стратегии приняты, план реализации принят, концепция детской безопасности. Мы участвовали непосредственно в создании этого плана, но он еще не реализуется. Надеемся, что это станет кардинальным шагом в деле обеспечения безопасности детей", – заявила депутат.По ее словам, к происшествию много вопросов: почему девочка смогла пронести оружие, были ли у школьницы конфликты с другими учениками, а если были – почему их не заметили и не приняли меры.
7 декабря 14-летняя ученица пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате происшествия погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.
07:48:14 08-12-2023
Вообще ружье не автомат, девочка стреляет, а 10 мальчиков сидят очкуют. Она еще застрелиться успела
07:50:12 08-12-2023
Наверное те же мальчики, которые в стае чувствуют себя как в слове пацана
02:47:17 09-12-2023
Кому она на хрен нужна. Нужны реальные конкретные меры жесткого репресивного характера против тех кто совершает преступления против детей. Например против педофилов и ЛБГТ, против усыновления иностранцами и сурагатного материнства иностранцев, против изъятия детей у родителей и передаче их приемным семьям, против абортов,убийства пожизненно или вышка, против жестокого обращения с ними госслужащих и бюджетников и силовиков и любого взрослого, против вывоза детей за границу в любые страны и в таком духе.