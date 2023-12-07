В Госдуме заявили о необходимости ускорить принятие концепции детской безопасности

По словам Кузнецовой, это особенно необходимо после стрельбы в брянской школе

07 декабря 2023, 22:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что сегодняшняя стрельба в брянской школе говорит о необходимости скорейшего принятия концепции детской безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По ее словам, первая задача сейчас – помочь пострадавшим детям. Также необходимо "сделать, чтобы такого не было".

"Стратегии приняты, план реализации принят, концепция детской безопасности. Мы участвовали непосредственно в создании этого плана, но он еще не реализуется. Надеемся, что это станет кардинальным шагом в деле обеспечения безопасности детей", – заявила депутат.По ее словам, к происшествию много вопросов: почему девочка смогла пронести оружие, были ли у школьницы конфликты с другими учениками, а если были – почему их не заметили и не приняли меры.

7 декабря 14-летняя ученица пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате происшествия погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.