В Художественном музее открылась выставка "Звон красок Владимирской земли"

Она будет работать до 15 августа

05 июля 2026, 16:05, ИА Амител

Часть картин и экспонат с выставки "Звон красок Владимирской земли" / Фото: Художественный музей Алтайского края

В Художественном музее Алтайского края открылась выставка "Звон красок Владимирской земли". Она работает с 2 июля по 15 августа.

Экспозиция представляет "владимирскую школу живописи", раскрывает глубокие связи с традициями русской иконописи, мстерской лаковой миниатюры и народной вышивки. На выставке можно увидеть и работы двух художников-графиков, работавших на Владимирской земле: Петра Дика и Бориса Французова.

«В искусстве "владимирцев" отразились вековые традиции русской иконы и богатого наследия народного искусства. Впервые в экспозиции представлен редкий экспонат — годовая икона "Минея", которая поражает богатым золотым орнаментом в стиле "модерн"», — написали в соцсетях музея.

Программа выставки на ближайшие дни

8 июля, 14:00 — мастер-класс по ручной набойке на ткани "Печатные узоры". Стоимость билетов: 300 рублей (общий), 150 рублей (льготный), 75 рублей (социальный). Приобрести билет можно в кассе.

9 июля, 17:00 — кураторская экскурсия по выставке "Звон красок Владимирской земли". Стоимость билетов: 300 рублей (общий), 150 рублей (льготный), 75 рублей (социальный).

16 июля, 18:00 — лекция "Как икона повлияла на искусство ХХ века?". Стоимость билетов: 200 рублей (общий), 110 рублей (льготный), 60 рублей (социальный). Приобрести билет можно в кассе.

18 июля, 13:00 — мастер-класс по росписи кокошника в стиле "владимирской глади" от художника, члена СХ России Мезенцевой Ирины (г. Новый Уренгой). Стоимость билетов: 510 рублей (общий), 480 рублей (льготный), 465 рублей (социальный).

С полной программой можно ознакомиться здесь.