В Художественном музее открылась выставка "Звон красок Владимирской земли"
Она будет работать до 15 августа
05 июля 2026, 16:05, ИА Амител
В Художественном музее Алтайского края открылась выставка "Звон красок Владимирской земли". Она работает с 2 июля по 15 августа.
Экспозиция представляет "владимирскую школу живописи", раскрывает глубокие связи с традициями русской иконописи, мстерской лаковой миниатюры и народной вышивки. На выставке можно увидеть и работы двух художников-графиков, работавших на Владимирской земле: Петра Дика и Бориса Французова.
«В искусстве "владимирцев" отразились вековые традиции русской иконы и богатого наследия народного искусства. Впервые в экспозиции представлен редкий экспонат — годовая икона "Минея", которая поражает богатым золотым орнаментом в стиле "модерн"», — написали в соцсетях музея.
Программа выставки на ближайшие дни
- 8 июля, 14:00 — мастер-класс по ручной набойке на ткани "Печатные узоры". Стоимость билетов: 300 рублей (общий), 150 рублей (льготный), 75 рублей (социальный). Приобрести билет можно в кассе.
- 9 июля, 17:00 — кураторская экскурсия по выставке "Звон красок Владимирской земли". Стоимость билетов: 300 рублей (общий), 150 рублей (льготный), 75 рублей (социальный).
- 16 июля, 18:00 — лекция "Как икона повлияла на искусство ХХ века?". Стоимость билетов: 200 рублей (общий), 110 рублей (льготный), 60 рублей (социальный). Приобрести билет можно в кассе.
- 18 июля, 13:00 — мастер-класс по росписи кокошника в стиле "владимирской глади" от художника, члена СХ России Мезенцевой Ирины (г. Новый Уренгой). Стоимость билетов: 510 рублей (общий), 480 рублей (льготный), 465 рублей (социальный).
С полной программой можно ознакомиться здесь.
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