В Камне-на-Оби смельчаки на Lada выехали на лед, хотя это запрещено

10 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

В Камне-на-Оби водитель на Lada рискнул выехать на лед Оби, несмотря на прямой запрет. Сейчас на реке действует только пешеходный переход, и передвигаться по нему можно исключительно пешком, пишут "Каменские новости".

Ситуация вновь напомнила о том, насколько остро городу не хватает автомобильного моста в этом месте. Жители каждый год сталкиваются с неудобствами: электрички подходят не всем, а переправы для транспорта отсутствуют.

Первая официальная ледовая переправа в Алтайском крае открылась 9 декабря – это пешеходный маршрут через Обь в Камне-на-Оби. Перед запуском специалисты замерили толщину льда, а сам путь обозначили вешками. Новая тропа соединяет Островную с Камнем-на-Оби, но для машин движение по-прежнему запрещено.