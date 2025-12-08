Первую ледовую переправу в Алтайской крае откроют 9 декабря

Маршрут обозначили вешками

08 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Ледовая переправа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 9 декабря в Алтайском крае начнет работать первая в сезоне ледовая переправа – пешеходный переход через Обь в Камне-на-Оби. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Городская администрация приняла решение об открытии переправы 8 декабря после замеров толщины льда. Маршрут обозначили вешками. Пешеходная тропа соединит Островную и Камень-на-Оби.

Спасатели напоминают, что выход на лед требует особой осторожности. В регионе по-прежнему нет ни одной действующей переправы для автотранспорта.

Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби стали использовать катер на воздушной подушке для переправы через Обь на время, пока нельзя воспользоваться обычными лодками и паромом.