Россиянин на "девятке" проехал из Казани до Марокко
Первая поломка произошла только в Испании
06 декабря 2025, 11:35, ИА Амител
Удивительное приключение совершил казанский автолюбитель, отправившись в путь до Марокко на видавшем виды ВАЗ-2109. За месяц он преодолел свыше 8000 км, пересекая границы 13 государств, сообщает "МК".
Путь пролегал сквозь Кавказский регион, Балканский полуостров, сердце Европы и ее южную часть. Завершающим этапом стал Пиренейский полуостров, откуда он переправился в Северную Африку через Гибралтарский пролив.
Во время этой экспедиции путешественник предпочитал ночевать в палатке, размещенной прямо на крыше "девятки". Как он утверждает, его автомобиль продемонстрировал поразительную выносливость: первая неисправность дала о себе знать лишь на территории Испании. Удача путешественнику улыбнулась в лице местной жительницы, супруг которой оказался автомехаником. После оперативного ремонта автомобиль без нареканий добрался до Касабланки.
Обратно в Казань путешественник решил не возвращаться на машине. Он оставил свой ВАЗ-2109 возле аэропорта и вернулся домой авиарейсом. По предварительным расчетам, все расходы на эту поездку составили приблизительно две тысячи долларов, учитывая затраты на горючее, продукты питания, незначительный ремонт и паромную переправу. За время путешествия было израсходовано около 900 литров бензина.
12:01:02 06-12-2025
Утильсбор оплатил?
12:33:16 06-12-2025
Щас марокканские власти разыщут через Интерпол и выставят счёт за парковку
13:20:37 06-12-2025
Поразительно выносливый автомобиль,8000 за месяц почти без поломок.....перегонщики авто со Владика "ржут" поди
05:48:08 08-12-2025
8 тыс. за месяц. Слабовато.
Мы с женой в Крым ездили, так за две недели 11 тыс км намотали туда-обратно.
07:17:43 09-12-2025
Гость (05:48:08 08-12-2025) 8 тыс. за месяц. Слабовато. Мы с женой в Крым ездили, та... у меня на самом деле вышло 12600 км