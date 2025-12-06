Россиянин на "девятке" проехал из Казани до Марокко

Первая поломка произошла только в Испании

06 декабря 2025, 11:35, ИА Амител

ВАЗ-2109 / Фото: иллюстративное, из объявления

Удивительное приключение совершил казанский автолюбитель, отправившись в путь до Марокко на видавшем виды ВАЗ-2109. За месяц он преодолел свыше 8000 км, пересекая границы 13 государств, сообщает "МК".

Путь пролегал сквозь Кавказский регион, Балканский полуостров, сердце Европы и ее южную часть. Завершающим этапом стал Пиренейский полуостров, откуда он переправился в Северную Африку через Гибралтарский пролив.

Во время этой экспедиции путешественник предпочитал ночевать в палатке, размещенной прямо на крыше "девятки". Как он утверждает, его автомобиль продемонстрировал поразительную выносливость: первая неисправность дала о себе знать лишь на территории Испании. Удача путешественнику улыбнулась в лице местной жительницы, супруг которой оказался автомехаником. После оперативного ремонта автомобиль без нареканий добрался до Касабланки.

Обратно в Казань путешественник решил не возвращаться на машине. Он оставил свой ВАЗ-2109 возле аэропорта и вернулся домой авиарейсом. По предварительным расчетам, все расходы на эту поездку составили приблизительно две тысячи долларов, учитывая затраты на горючее, продукты питания, незначительный ремонт и паромную переправу. За время путешествия было израсходовано около 900 литров бензина.