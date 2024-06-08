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В Кемерове взяли под стражу директора, выпустившего на линию неисправный трамвай

В результате произошло ДТП, в котором пострадали 146 человек и один погиб

08 июня 2024, 22:05, ИА Амител

Фото с места ДТП / Источник: СУ СКР по Кемеровской области
Фото с места ДТП / Источник: СУ СКР по Кемеровской области

В Кемерове суд на два месяца отправил под стражу директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева, пишет ТАСС.

6 июня предприятие выпустило на линию трамвай с неисправными тормозами, в результате чего произошло ДТП – один человек погиб и 146 пострадали.

Перед этим Мальцеву предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следствие сочло, что Мальцев не организовывал качественное и своевременное обслуживание и ремонт трамваев и ненадлежащим образом организовал работу сменного мастера, который не проверил тормозную систему.

Свою вину руководитель полностью признал. 

ДТП суд Кемеровская область

Комментарии 14

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У нас

22:11:01 08-06-2024

В Барнауле что с директором Горэлектротранса?

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Гость

22:11:47 08-06-2024

Да директор всегда во всем виноват. Только он не осьминог,и голова у него одна

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Гость

22:48:44 08-06-2024

А начальники смен, которые ЕО, ТО-1, ТО-2 проводили и бумаги подписывали не глядя, не при делах получается? Или директор их заставил подписывать? Поди палкой по пяткам бил.

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Сергей

07:23:27 09-06-2024

Гость (22:48:44 08-06-2024) А начальники смен, которые ЕО, ТО-1, ТО-2 проводили и бумаги... Не беспокойтесь, сейчас и этих возьмут за одно место

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Гость

09:26:23 09-06-2024

Гость (22:48:44 08-06-2024) А начальники смен, которые ЕО, ТО-1, ТО-2 проводили и бумаги... Подтянут и начальника смены и мастера.

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Гость

05:24:01 09-06-2024

Да уж, ну и законы...а кто в Бийске возьмёт под стражу директора Водоканала... раз уж директора виноваты во всём... 10

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Гость

09:50:16 09-06-2024

Гость (05:24:01 09-06-2024) Да уж, ну и законы...а кто в Бийске возьмёт под стражу дирек... Ну вы уж тоже скажите, директор директору рознь, как говорил товарищ Собчак "это надо думать что понимать"

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Гость

08:46:11 09-06-2024

При Сталине наказывали начальника на самом верху! Типа министра, в чьем ведомстве случалось ЧП... Когда Сталина не стало, виноватые все чаще стали все ниже ниже рангом... пока не дошли до водителей, доярок, операторов, и т.д., и т.п... это стало началом конца СССР!...
Вот бы сегодня для наведения настоящего порядка, начать наказывать министров!?

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Гость

10:17:45 09-06-2024

Есть видео,где вагоновожатая в течении полминуты двигала пакетными переключателями и тянула трос токоприёмника...Ноги повредила.

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Элен без ребят

11:47:36 09-06-2024

город называется Кемерово, а не Кемеров.
соответственно, в КемеровО, а не в КемеровЕ.

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гость

12:56:53 09-06-2024

У нам далеко беларусские трмваи не ушли.Раньше на них хотели прокатиться - теперь наоборот обходят.

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Сергей

13:10:22 09-06-2024

гость (12:56:53 09-06-2024) У нам далеко беларусские трмваи не ушли.Раньше на них хотели... Старая татра лучше😳

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Андрей

15:34:48 09-06-2024

гость (12:56:53 09-06-2024) У нам далеко беларусские трмваи не ушли.Раньше на них хотели... Это как так! Никого не видел, чтоб кто-то в него не запрыгивал!

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Гость

20:58:13 09-06-2024

гость (12:56:53 09-06-2024) У нам далеко беларусские трмваи не ушли.Раньше на них хотели... Да, у старых Татр ход намного плавнее и подвеска намного мягче.

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