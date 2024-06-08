В Кемерове взяли под стражу директора, выпустившего на линию неисправный трамвай

В результате произошло ДТП, в котором пострадали 146 человек и один погиб

08 июня 2024, 22:05, ИА Амител

Фото с места ДТП / Источник: СУ СКР по Кемеровской области

В Кемерове суд на два месяца отправил под стражу директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева, пишет ТАСС.

6 июня предприятие выпустило на линию трамвай с неисправными тормозами, в результате чего произошло ДТП – один человек погиб и 146 пострадали.

Перед этим Мальцеву предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следствие сочло, что Мальцев не организовывал качественное и своевременное обслуживание и ремонт трамваев и ненадлежащим образом организовал работу сменного мастера, который не проверил тормозную систему.

Свою вину руководитель полностью признал.