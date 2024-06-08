В Кемерове взяли под стражу директора, выпустившего на линию неисправный трамвай
В результате произошло ДТП, в котором пострадали 146 человек и один погиб
08 июня 2024, 22:05, ИА Амител
В Кемерове суд на два месяца отправил под стражу директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева, пишет ТАСС.
6 июня предприятие выпустило на линию трамвай с неисправными тормозами, в результате чего произошло ДТП – один человек погиб и 146 пострадали.
Перед этим Мальцеву предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Следствие сочло, что Мальцев не организовывал качественное и своевременное обслуживание и ремонт трамваев и ненадлежащим образом организовал работу сменного мастера, который не проверил тормозную систему.
Свою вину руководитель полностью признал.
22:11:01 08-06-2024
В Барнауле что с директором Горэлектротранса?
22:11:47 08-06-2024
Да директор всегда во всем виноват. Только он не осьминог,и голова у него одна
22:48:44 08-06-2024
А начальники смен, которые ЕО, ТО-1, ТО-2 проводили и бумаги подписывали не глядя, не при делах получается? Или директор их заставил подписывать? Поди палкой по пяткам бил.
07:23:27 09-06-2024
Гость (22:48:44 08-06-2024) А начальники смен, которые ЕО, ТО-1, ТО-2 проводили и бумаги... Не беспокойтесь, сейчас и этих возьмут за одно место
09:26:23 09-06-2024
Гость (22:48:44 08-06-2024) А начальники смен, которые ЕО, ТО-1, ТО-2 проводили и бумаги... Подтянут и начальника смены и мастера.
05:24:01 09-06-2024
Да уж, ну и законы...а кто в Бийске возьмёт под стражу директора Водоканала... раз уж директора виноваты во всём... 10
09:50:16 09-06-2024
Гость (05:24:01 09-06-2024) Да уж, ну и законы...а кто в Бийске возьмёт под стражу дирек... Ну вы уж тоже скажите, директор директору рознь, как говорил товарищ Собчак "это надо думать что понимать"
08:46:11 09-06-2024
При Сталине наказывали начальника на самом верху! Типа министра, в чьем ведомстве случалось ЧП... Когда Сталина не стало, виноватые все чаще стали все ниже ниже рангом... пока не дошли до водителей, доярок, операторов, и т.д., и т.п... это стало началом конца СССР!...
Вот бы сегодня для наведения настоящего порядка, начать наказывать министров!?
10:17:45 09-06-2024
Есть видео,где вагоновожатая в течении полминуты двигала пакетными переключателями и тянула трос токоприёмника...Ноги повредила.
11:47:36 09-06-2024
город называется Кемерово, а не Кемеров.
соответственно, в КемеровО, а не в КемеровЕ.
12:56:53 09-06-2024
У нам далеко беларусские трмваи не ушли.Раньше на них хотели прокатиться - теперь наоборот обходят.
13:10:22 09-06-2024
гость (12:56:53 09-06-2024) У нам далеко беларусские трмваи не ушли.Раньше на них хотели... Старая татра лучше😳
15:34:48 09-06-2024
гость (12:56:53 09-06-2024) У нам далеко беларусские трмваи не ушли.Раньше на них хотели... Это как так! Никого не видел, чтоб кто-то в него не запрыгивал!
20:58:13 09-06-2024
гость (12:56:53 09-06-2024) У нам далеко беларусские трмваи не ушли.Раньше на них хотели... Да, у старых Татр ход намного плавнее и подвеска намного мягче.