В России разрабатывают новый вид военных операций с ядерным оружием для защиты от США

Вашингтон теряет в мире ведущие позиции и считает в этом виновным Россию. В результате агрессия США против РФ нарастает

02 марта 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России находится в разработке новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от потенциальной агрессии со стороны США. Об этом рассказали первый заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке В.И. Лумпов для журнала "Военная мысль", который издаётся Минобороны.

В статье подчёркивается, что Вашингтон теряет в мире ведущие позиции и считает в этом виновным Россию. В результате агрессия США против РФ нарастает. Авторы материала предположили, что США планируют развалить Россию в рамках "Стратегической многосферной операции". В её рамках Пентагон подразумевает поразить с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 70% российских стратегических ядерных сил, нейтрализовать российские носители ядерного оружия с помощью глобальной системы ПРО и нанести минимальный достаточный ядерный удар по России для её уничтожения.

Чтобы противодействовать этому плану, в России разрабатывается операция стратегических сил сдерживания, в которой будут использованы современные наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения, в том числе и новейшие технологии.