Семья, пропавшая в Красноярском крае, могла стать жертвой диких зверей в тайге

02 октября 2025, 22:30, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: Telegram-канал Shot

Появились новые подробности о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае. Как выяснилось, Ирина и Сергей планировали остановиться на ночь в домике-куполе с баней в дикой местности на Минской петле – маршруте, где полностью отсутствует мобильная связь и какая-либо инфраструктура, пишет Shot.

Изначально супруги хотели оставить пятилетнюю дочь Арину у бабушки, но в последний момент решили взять ребенка с собой. Место, куда направлялась семья, находится в 200 километрах от Красноярска и не имеет официальных глэмпингов.

Одна из основных версий поисковых групп – нападение диких зверей. В настоящее время неизвестно, успела ли семья добраться до запланированного места ночевки. Поисковые работы продолжаются в труднодоступной таежной местности.