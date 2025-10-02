Семья, пропавшая в Красноярском крае, могла стать жертвой диких зверей в тайге
В настоящее время неизвестно, успела ли семья добраться до запланированного места ночевки
02 октября 2025, 22:30, ИА Амител
Появились новые подробности о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае. Как выяснилось, Ирина и Сергей планировали остановиться на ночь в домике-куполе с баней в дикой местности на Минской петле – маршруте, где полностью отсутствует мобильная связь и какая-либо инфраструктура, пишет Shot.
Изначально супруги хотели оставить пятилетнюю дочь Арину у бабушки, но в последний момент решили взять ребенка с собой. Место, куда направлялась семья, находится в 200 километрах от Красноярска и не имеет официальных глэмпингов.
Одна из основных версий поисковых групп – нападение диких зверей. В настоящее время неизвестно, успела ли семья добраться до запланированного места ночевки. Поисковые работы продолжаются в труднодоступной таежной местности.
16:19:37 04-10-2025
там дед 64 (!) года и женщина 48 лет, ужасная погода . Вот же...ЗАЧЕМ поперлисть-то туда? там все время в гору вверх тяжелый поход!. старик с давлением и ...ой я не могу
15:46:12 11-10-2025
Гость (16:19:37 04-10-2025) там дед 64 (!) года и женщина 48 лет, ужасная погода . Вот ж... Если у вас давление от гор и от вида деда это ваши проблемы. Люди без хорошей физ подготовки не пойдут в лес никогда.