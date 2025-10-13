Что случилось с пропавшей в красноярской тайге семьей Усольцевых? Версии экспертов
27 сентября семья Усольцевых отправилась в поход в красноярскую тайгу, но так и не вернулась назад
13 октября 2025, 16:05, ИА Амител
12 октября 2025 года безуспешно завершились основные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. Более сотни человек пытались их отыскать, однако за две недели ни одного следа поисковая группа не обнаружила. При этом поиски все равно продолжаются – правда, теперь они будут менее масштабными. Эксперты рассказали изданию aif.ru, почему пропавших все еще не нашли и что могло случиться с семьей.
Как пропали Усольцевы?
27 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в семейное путешествие. Тогда выдались жаркие выходные – температура поднялась выше 20 градусов. Семья приехала на базу, где осталась ночевать. На следующий день поехали к легкодоступным и популярным у туристов скалам Буратинка и Мальвинка. Поисковики считают, что они собирались за несколько часов пройти по туристической тропе и вернуться назад. Однако обратно на базу пара с ребенком так и не пришла. В начале маршрута осталась их машина.
Вечером 28 сентября в 22:00 технические специалисты зафиксировали радиосигнал телефона Усольцева в труднодоступной местности примерно в семи километрах от поселка Кутурчин. А 30 сентября сын Ирины Усольцевой обратился в полицию. На место выехали первые поисковые группы, затем к ним присоединились волонтеры. Согласно официальным данным, в поисках уже приняли участие более 1550 человек, которые прошли свыше 4,5 тысячи километров, но так и не нашли никаких следов родителей и их ребенка. 12 октября масштабные поиски были остановлены.
"Забились в какую-то щель"
Профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш считает, что Усольцевых все еще не обнаружили, потому семья могла неудачно спрятаться от холода и дождя. По его мнению, живыми их найти уже не получится.
«Вероятно, замерзая и паникуя, они забились в какую-то щель между камнями. Это не гроты и не пещеры, это, скорее, щели между камнями, может быть, небольшие навесы. Именно поэтому их не могут найти. Тут речь идет о трагическом стечении обстоятельств. Маленький ребенок на руках, резкое похолодание, отсутствие теплой одежды. И вот эта цепочка привела, я думаю, к их гибели», – пояснил он.
Инструктор-проводник пешеходного туризма Алексей Исиченко в разговоре с изданием "Аргументы и факты" также отметил, что на маршруте, которым следовали Усольцевы, есть полости под камнями и ниши в скалах. И при неблагоприятных погодных условиях, в тумане, кто-то из них мог провалиться в глубокие ниши, допустил он. Однако Исиченко уверен, что такое не могло случиться со всей семьей разом.
Кроме того, член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников напомнил, что в лесах Красноярского края есть волчьи ямы и ловушки для зверей, в которые могли попасть Усольцевы.
"Усольцевых нет в живых"
Поиски семьи волнуют также шаманов и эзотериков. Таролог Елена убеждена, что родители и их ребенок могли попасть в расщелину или упасть под гору. Она считает, что Усольцевы "будут найдены между 21-м и 40-м днем поисков с момента их исчезновения", но "вряд ли живыми". Сибирский шаман Алексей Борисов уверен, что кто-то из местных охотников или егерей случайно найдет останки семьи. По его мнению, "однозначно можно сказать, что на данный момент Усольцевых нет в живых".
Поиски возобновят?
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщал, что 12 октября завершилась активная фаза поисков и работа оперативного штаба. Однако сам поиск не остановлен и переходит в режим точечных задач – теперь им станут заниматься только профессионалы и аттестованные спасатели. Они будут получать конкретные задачи от удаленного координатора, приезжать на место, выходить в обозначенный квадрат и выполнять заданную установку.
Скалы, ямы -че за бред??? Лето в лесах в этот год неурожайное. Грибов нету. Ягод нету. Зверям есть нечего. А холода и осень. Сьели их скорее всего. И еще сьедят многих за эту зиму. Шатунов медведей будет по 20 штук в неделю к жилью выходить с жаждой голода огромной
Тут речь идет о трагическом стечении обстоятельств. Маленький ребенок------ тут речь должна идти о полной дури двух взрослых особей, из за своих хотелок угробивших маленького беспомощного ребенка...
Гость (16:49:33 13-10-2025) Тут речь идет о трагическом стечении обстоятельств. Маленьки... согласен. Отправились в дикую голодную тайгу как на крымский пляж. А властям больше разьяснять надо в СМИ об опасностях тайги. Но почитав мнения местных охотников поисковиков тут призадумаешься -они говорят о том что зверь убивший туриста не стал бы его сразу сьедать а спрятал бы тут же тело и стал бродить рядом и охранять добычу - нападать на поисковиков. К тому же следы бы остались. А тут ничего
Возможно эта семья сымитировала поход в тайгу и просто сбежала от кредиторов например. Скрылась да и все
Гость (16:56:07 13-10-2025) согласен. Отправились в дикую голодную тайгу как на крымский... есть уже куча теорий, смысл один-свалили по тихому из страны. лучше конечно так.
гость (07:18:41 14-10-2025) есть уже куча теорий, смысл один-свалили по тихому из страны... Не свалили они
Гость (16:49:33 13-10-2025) Тут речь идет о трагическом стечении обстоятельств. Маленьки... написано ж - планировали к легкодоступным и популярным скалам. Или вы с детьми вообще никуда не ходите?
Гость (17:04:50 13-10-2025) написано ж - планировали к легкодоступным и популярным скала... В тайге хоть раз были, настоящей? Это вам не Ленточный Бор. Там до скал нужно пилить по тайге несколько километров. Добавьте к этому прогноз погоды с похолоданием и собачку, которая была с ними. Выходит, просто ринулись в экстрим наобум.
Гость (17:04:50 13-10-2025) написано ж - планировали к легкодоступным и популярным скала... нормальные люди так точно не ходят. вы если ходите - аккуратнее. голову свою сначала подлечите и потом проанализируйте почему это опасно
Или вы с детьми вообще никуда не ходите?----- в конце сентября? К скалам? С маленьким ребенком?) нормальные люди не ходят точно.
С 5-летним ребекнком далеко не уйти. На руках тащить - тоже далеко не утащить, вес уже не младенческий. Тем более, родители возрастные. Физическая форма не позволит, не 25-30 лет. Я склоняюсь к тому, что какой-то криминал. Жертвы преступников.
Гость (20:43:13 13-10-2025) С 5-летним ребекнком далеко не уйти. На руках тащить - тоже ... Я того же мнения.
Дамы и Господа (особенно дамы), да угомонитесь вы. Зачем льёте грязь на людей, которые вам ничего плохого не сделали? Вас такими злобными воспитали в детстве? Не могли они заблудиться на шестикилометровом маршруте, где к тому же берёт мобильная связь, так утверждают местные охотники. И не могли их съесть звери, не оставив следов. Извините, я сталкивался с такими делами. Тем более, что в поиске задействованы специальные собаки. Всё указывает на то, что их убили какие-то люди. Только люди могли спрятать три трупа так, что нет и следов. И не было в день их исчезновения никакой экстремальной погоды. А хоть бы и была - до базы шесть километров. Даже ураган "катрина" не помешал бы им дойти до базы.
Всё значительно проще. Ненадо конспирологических предположений. Все понимают а несут чушь. Конечно семья с пятилетним ребенком и коротколапой собачки корги. Выглядят неуместно в тайге. В таком составе семью можно видеть только в городском парке в теплую погоду. Просто корги потерялась на фоне звуков и запаха тайги. Собака ощутила дискомфорт и достаточно было треска даревьев,внезапного крика птиц или др. чтобы собака бросилась в бега поджав хвост. В такой ситуации решение было однозначное-Поиск!Пожилая корги это член семьи. Оставить ее в беде ребенок не мог,а впрочем и взрослый тоже. Как объяснить ребенку в истерике ситуацию. Да никак!!! Мысленно для себя проиграйте ситуацию. Тут кот дома пропал так были не в себе месяц. А в поиске люди быстро теряют ориентировки и чувство времени. Поэтому и сигнал биллинга объявился в 7 км в противоположной стороне.Они уже вышли так. А уход с трассы тропы произошел не более чем 3 км от поселка Кутурчин. Собака не понимала звуки и запахи тайги. А 3 км это порог потери звуков жилья и переход в тайгу. Врт на этом пороге она и испугалась.Конечно корги где-то провалилась в яму.Выбраться не может. А дальше непогода сделала свое дело. А волки,медведи, браконьеры,США это чушь. Конечно это мое личное предположение. Но вот про виновницу собаку предположил только
Очень жаль девочку и собачку.
Где то сейчас прочитала, что шаман смотрел, сказал, что им встретились люди какие то ( может браконьеры?) Сергей сделал им замечание. слово за слово, перепалка. конфликт. Ирина вступилась, эти люди их убили , на ребенка рука не понялась, ее куда то отвезли .трупы спрятаны .Не знаю выдумка шамана или что