27 сентября семья Усольцевых отправилась в поход в красноярскую тайгу, но так и не вернулась назад

13 октября 2025, 16:05, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

12 октября 2025 года безуспешно завершились основные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. Более сотни человек пытались их отыскать, однако за две недели ни одного следа поисковая группа не обнаружила. При этом поиски все равно продолжаются – правда, теперь они будут менее масштабными. Эксперты рассказали изданию aif.ru, почему пропавших все еще не нашли и что могло случиться с семьей.

Как пропали Усольцевы?

27 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в семейное путешествие. Тогда выдались жаркие выходные – температура поднялась выше 20 градусов. Семья приехала на базу, где осталась ночевать. На следующий день поехали к легкодоступным и популярным у туристов скалам Буратинка и Мальвинка. Поисковики считают, что они собирались за несколько часов пройти по туристической тропе и вернуться назад. Однако обратно на базу пара с ребенком так и не пришла. В начале маршрута осталась их машина.

Вечером 28 сентября в 22:00 технические специалисты зафиксировали радиосигнал телефона Усольцева в труднодоступной местности примерно в семи километрах от поселка Кутурчин. А 30 сентября сын Ирины Усольцевой обратился в полицию. На место выехали первые поисковые группы, затем к ним присоединились волонтеры. Согласно официальным данным, в поисках уже приняли участие более 1550 человек, которые прошли свыше 4,5 тысячи километров, но так и не нашли никаких следов родителей и их ребенка. 12 октября масштабные поиски были остановлены.

Поиски пропавшей семьи Усольцевых / Фото: КГКУ "Спасатель"

"Забились в какую-то щель"

Профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш считает, что Усольцевых все еще не обнаружили, потому семья могла неудачно спрятаться от холода и дождя. По его мнению, живыми их найти уже не получится.

«Вероятно, замерзая и паникуя, они забились в какую-то щель между камнями. Это не гроты и не пещеры, это, скорее, щели между камнями, может быть, небольшие навесы. Именно поэтому их не могут найти. Тут речь идет о трагическом стечении обстоятельств. Маленький ребенок на руках, резкое похолодание, отсутствие теплой одежды. И вот эта цепочка привела, я думаю, к их гибели», – пояснил он.

Инструктор-проводник пешеходного туризма Алексей Исиченко в разговоре с изданием "Аргументы и факты" также отметил, что на маршруте, которым следовали Усольцевы, есть полости под камнями и ниши в скалах. И при неблагоприятных погодных условиях, в тумане, кто-то из них мог провалиться в глубокие ниши, допустил он. Однако Исиченко уверен, что такое не могло случиться со всей семьей разом.

Кроме того, член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников напомнил, что в лесах Красноярского края есть волчьи ямы и ловушки для зверей, в которые могли попасть Усольцевы.

Поиски семьи Усольцевых / Фото: КГКУ "Спасатель"

"Усольцевых нет в живых"

Поиски семьи волнуют также шаманов и эзотериков. Таролог Елена убеждена, что родители и их ребенок могли попасть в расщелину или упасть под гору. Она считает, что Усольцевы "будут найдены между 21-м и 40-м днем поисков с момента их исчезновения", но "вряд ли живыми". Сибирский шаман Алексей Борисов уверен, что кто-то из местных охотников или егерей случайно найдет останки семьи. По его мнению, "однозначно можно сказать, что на данный момент Усольцевых нет в живых".

Поиски возобновят?

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщал, что 12 октября завершилась активная фаза поисков и работа оперативного штаба. Однако сам поиск не остановлен и переходит в режим точечных задач – теперь им станут заниматься только профессионалы и аттестованные спасатели. Они будут получать конкретные задачи от удаленного координатора, приезжать на место, выходить в обозначенный квадрат и выполнять заданную установку.