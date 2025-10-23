Легкомыслие и действия с бухты-барахты. Новые подробности пропажи семьи Усольцевых в тайге

С пятилетним ребенком они вряд ли планировали много ходить пешком и не рассчитывали на большую дальность маршрута

23 октября 2025, 18:30, ИА Амител

Пропавшая семья Усольцевых / Фото: Shot

Таинственно исчезнувшая в Красноярском крае семья могла пропасть из-за привычки Сергея Усольцева действовать с бухты-барахты, не просчитывая детали, и легкомысленного отношения к серьезным вещам, рассказал aif.ru его давний знакомый и коллега Александр Дымов.

Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина – пропала 28 сентября в районе Минской петли реки Мины. В поиске принимали участие не только профессиональные спасатели и альпинисты, но и волонтеры из разных регионов, которых в середине октября попросили покинуть место. До сих пор о судьбе пропавших ничего неизвестно. По официальной информации, не удалось обнаружить никаких следов. Поиски продолжаются. Основной версией следствия остается несчастный случай.По словам Дымова, даже альпинисты всегда, когда собираются в походы, все просчитывают и учитывают различные нюансы, а для Сергея Усольцева главным было поспешить:

«Для него главное – вот это вот драйв, поспешить куда-то, кинуться. Детальная проработка маршрута, тщательная подготовка экипировки – это не его».

Дымов также отметил, что беспечность раньше не мешала Усольцеву проходить сложнейшие маршруты в компании таких же туристов, как и он, но в случае с походом с семьей все пошло не так. Судя по всему, что-то упустил из виду, что-то не рассчитал.

По мнению Дымова, Усольцев мог что-то забыть из экипировки, посчитать ненужным и не взять. И это при том, что погодные условия осенью в Красноярском крае меняются почти мгновенно.

«Холодная мокрая погода стала для плохо экипированной семьи смертельно опасной. Вода около нуля гораздо страшнее, чем снег при -15», – подчеркнул Дымов.

Само решение отправиться в поход в конце сентября с маленьким ребенком можно объяснить эмоциональным порывом, желанием набраться впечатлений и эмоций. В итоге спонтанный порыв без анализа погоды, сложности маршрута и адекватной экипировки мог привести к трагедии.

Стоит отметить и то, что с пятилетним ребенком Усольцевы вряд ли планировали много ходить пешком и не рассчитывали на большую дальность маршрута. Так что вышли они на 3-5 километров. И если они не ушли далеко и их до сих пор не нашли, то их настигла беда, к которой они были не готовы.