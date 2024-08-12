В Курской области начали эвакуировать жителей Беловского района

Врио главы Смирнов заявил, что власти обеспечат граждан местами размещения и окажут необходимую поддержку

12 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Фото : официальный Telegram-канал Главы Беловского района Курской области

Региональный оперштаб Курской области решил эвакуировать жителей Беловского района. Об этом в своем Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он заявил, что поручил Минтрансу Курской области подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах.

"Сейчас главное — оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов", — заявил Смирнов.

Помощь в эвакуации жителей оказывают дружинники местного центра. Места в ПВР для граждан подготовили, а всю необходимую помощь переселенцам власти окажут. Смирнов также призвал доверять лишь официальным источникам.

С заявлением выступил и глава Беловского района Николай Волобуев. Он обратился к жителям сел Малосолдатское, Белица, Песчаное, Долгий Колодезь, Щеголек, Долгие Буды, слободы Белой, деревень Корочка и Слободка, поселка Коммунар.. Он призвал звонить лично в Telegram или во "ВКонтакте". Для выезда из этих населенных пунктов будет предоставлены автомобили.