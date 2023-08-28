В МЧС раскрыли подробности падения автовышки в Барнауле

Помощь спасателей потребовалась рабочему

28 августа 2023, 19:50, ИА Амител









Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле 28 августа на улице Никитина у здания краевого онкодиспансера рухнула автовышка на иномарку. Подробностями случившегося поделились в краевом МЧС.

Коленчатый подъемник рухнул во время работ по монтажу водостоков. Находившийся в корзине работник не пострадал, но оказался на высоте около восьми метров и не мог спуститься самостоятельно, так как люлька держалась на проводах.

Прибывшие спасатели предоставили мужчине трёхколенную лестницу, с помощью которой он и спустился на землю. Помощь медиков ему не понадобилась.

О других пострадавших не сообщается.