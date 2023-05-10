В МЧС рассказали о причинах сильного смога в Барнауле

Спасатели объяснили, как уберечь себя от гари

10 мая 2023, 10:05, ИА Амител

Смог на набережной Барнаула / Фото: amic.ru

9 мая Барнаул окутала дымка, также люди жаловались на едкий запах гари. Аналогичная ситуация наблюдалась и за пределами города.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали, почему это произошло:

"В Барнауле из-за северо-западного ветра наблюдается дымка от лесных и ландшафтных пожаров в других регионах. На территории Алтайского края лесных пожаров, влияющих на данную ситуацию, нет", – говорится в сообщении.

Напомним, в последние дни крупные природные пожары тушат в Курганской, Свердловской и Тюменской областях.

Спасатели советуют в условиях дымки меньше находиться на открытом воздухе (особенно в жару), плотно закрыть окна и двери, использовать кондиционеры и увлажнители воздуха. Также при сильной задымлённости лучше носить маски или респираторы, регулярно умываться, принимать прохладный душ и надевать одежду из натуральных тканей. Не помешает сделать влажную уборку в жилище, чтобы избавиться от накопленных вредных веществ.