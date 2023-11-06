В Москве госпитализировали народного артиста СССР Юрия Соломина

Сейчас актер находится на обследовании — он в сознании

06 ноября 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован после потери сознания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

По ее словам, сейчас актер находится на обследовании – он в сознании.

"Насчет того, инсульт или нет, еще никто не знает", – сказала Михайлова. Юрию Соломину 88 лет. Преподает в Высшем театральном училище имени Щепкина с 1961 года, профессор кафедры актерского мастерства. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Является худруком Малого театра с 1988 года.