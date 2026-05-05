В России создали систему "СЕРП-FPV" против групповых атак беспилотников
Разработка дополняет линейку антидроновых систем семейства "СЕРП", куда уже входят стационарные ("СЕРП-ВС6") и компактные ("СЕРП-П6") комплексы
05 мая 2026, 16:45, ИА Амител
Холдинг "Росэл", входящий в госкорпорацию "Ростех", представил новый комплекс "СЕРП-FPV" для защиты от массовых атак FPV-дронов, информирует пресс-служба компании.
Новая система предназначена для охраны мобильных объектов, включая бронетехнику, от дронов с ударными функциями.
"СЕРП-FPV" обеспечивает 360-градусный обзор и подавление радиосигналов, воздействуя на частоты управления дронами и создавая направленные и всенаправленные помехи.
"Ростех" подчеркнул, что "СЕРП-FPV" эффективен как против одиночных, так и против групповых атак дронов.
«Операторы дронов часто модифицируют технику, используя нестандартные частоты. В таких случаях типовые средства радиоэлектронной борьбы оказываются неэффективными», - отметила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Наталия Котляр.
Котляр добавила, что особенность "СЕРП-FPV" заключается в способности подавлять сигналы даже на нестандартных частотах, если они попадают в рабочий диапазон комплекса.
Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал здание на Мосфильмовской улице.
09:48:05 06-05-2026
Не понимаю современное время. Зачем по сути хвастаться и открывать миру свои возможные достижения.Ведь на каждое действие всего будет искаться противодействие.Создали прибор, выпускайте для спецслужб для начала и армии.А уж потом после СВО можно будет и говорить о нем, даже продавать за рубеж. А до начала практического применения его надо держать в секрете. Наверно, возрастной люд никогда не будет понимать действия молодого люда.
10:33:09 06-05-2026
Горожанин. (09:48:05 06-05-2026) Не понимаю современное время. Зачем по сути хвастаться и отк...
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