Разработка дополняет линейку антидроновых систем семейства "СЕРП", куда уже входят стационарные ("СЕРП-ВС6") и компактные ("СЕРП-П6") комплексы

05 мая 2026, 16:45, ИА Амител

Система "СЕРП-FPV" / Фото: пресс-служба "Ростех"

Холдинг "Росэл", входящий в госкорпорацию "Ростех", представил новый комплекс "СЕРП-FPV" для защиты от массовых атак FPV-дронов, информирует пресс-служба компании.

Новая система предназначена для охраны мобильных объектов, включая бронетехнику, от дронов с ударными функциями.

"СЕРП-FPV" обеспечивает 360-градусный обзор и подавление радиосигналов, воздействуя на частоты управления дронами и создавая направленные и всенаправленные помехи.

"Ростех" подчеркнул, что "СЕРП-FPV" эффективен как против одиночных, так и против групповых атак дронов.

«Операторы дронов часто модифицируют технику, используя нестандартные частоты. В таких случаях типовые средства радиоэлектронной борьбы оказываются неэффективными», - отметила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Наталия Котляр.

Котляр добавила, что особенность "СЕРП-FPV" заключается в способности подавлять сигналы даже на нестандартных частотах, если они попадают в рабочий диапазон комплекса.

Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал здание на Мосфильмовской улице.