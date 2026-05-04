Беспилотник атаковал здание на Мосфильмовской улице

При атаке БПЛА на Москву никто не пострадал

04 мая 2026, 07:11, ИА Амител

БПЛА / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве подверглось атаке украинского беспилотника — об этом проинформировал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Градоначальник уточнил: пострадавших нет, экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

Накануне вечером, 3 мая, удалось сбить еще два дрона на подлете к городу. В общей сложности в воскресенье было нейтрализовано восемь украинских БПЛА, направлявшихся к столице. Ранее сообщалось, что в Туапсе после атаки БПЛА произошел пожар на территории морского терминала.