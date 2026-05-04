Беспилотник атаковал здание на Мосфильмовской улице
При атаке БПЛА на Москву никто не пострадал
04 мая 2026, 07:11, ИА Амител
БПЛА / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве подверглось атаке украинского беспилотника — об этом проинформировал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Градоначальник уточнил: пострадавших нет, экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.
Накануне вечером, 3 мая, удалось сбить еще два дрона на подлете к городу. В общей сложности в воскресенье было нейтрализовано восемь украинских БПЛА, направлявшихся к столице. Ранее сообщалось, что в Туапсе после атаки БПЛА произошел пожар на территории морского терминала.
10:01:26 04-05-2026
Стирается потихоньку грань между при пограничными территориями и центром мира. За 4 года, в Великую Отечественную, всю Европу нагнули, а сейчас за 5 лет даже с бпла не можем ничего поделать.
12:10:36 04-05-2026
Гость (10:01:26 04-05-2026) Стирается потихоньку грань между при пограничными территория... Так оторви пятую точку от стула и или сделай...
10:11:40 04-05-2026
4 года назад в Москву больше прилетало. Даже в Кремль было