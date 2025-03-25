В МВД рассказали подробности поджога горно-алтайской подстанции

В отношении 20-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело

25 марта 2025, 10:20, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай / 04.мвд.рф

В Горно-Алтайске возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге местной подстанции, произошедшем 20 марта. Об этом сообщили в региональном МВД.

Следствие установило, что в середине марта молодой человек поддался на уловки телефонных мошенников. Он взял кредит на сумму 200 тысяч рублей и перевел деньги злоумышленникам. Однако после этого житель республиканской столицы узнал, что полученные средства будут направлены на финансирование ВСУ, и ему стали угрожать уголовным преследованием за госизмену.

Аферисты предложили парню вернуть деньги взамен на поджог им электроподстанции в Горно-Алтайске.

20 марта около 22:20 часов он облил один из распределительных щитов моторным маслом и бензином, после чего поджег его и скрылся.

Пожар оперативно потушили сотрудники "Россетей". Произошедшее повлекло за собой отключение электроэнергии в нескольких районах города, которое позже восстановили. Сумма причиненного ущерба составила 3,5 миллиона рублей.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам Управления уголовного розыска МВД по Республике Алтай, городского отдела полиции и регионального УФСБ удалось установить личность и задержать подозреваемого. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – напомнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба".