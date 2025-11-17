Вейпы на Алтае могут полностью запретить до конца 2025 года
Власти региона рассчитывают рассмотреть предложенный проект до конца 2025 года
17 ноября 2025, 15:25, ИА Амител
В Алтайском крае в декабре 2025 года, возможно, будет вынесен на рассмотрение регионального парламента законопроект, вводящий запрет на использование электронных сигарет. Владимир Лещенко, возглавляющий комитет АКЗС по вопросам здравоохранения, поделился с изданием "Банкфакс" информацией о том, что в настоящее время ведется всестороннее изучение всех нюансов ограничения.
Подчеркивается, что члены АКЗС разделяют инициативу по борьбе с вейпами, которая уже реализуется в ряде других российских регионов. По словам Владимира Лещенко, в регионе активно идет работа над созданием соответствующего закона. В рамках этой работы обсуждаются все стороны вероятного запрета, в том числе его воздействие на предпринимательство и экономику.
В данный момент текст законопроекта находится на стадии обсуждения с привлечением специалистов и представителей общественности, принимаются различные предложения. Ожидается, что к декабрю он будет подготовлен, что позволит принять закон до завершения 2025 года. В случае если обсуждение затянется, рассмотрение инициативы может быть отложено до начала 2026 года.
Напомним, об инициативе запрета вейпов в регионе стало известно в августе. Алтайские депутаты решили разработать свой законопроект, не дожидаясь рассмотрения инициативы, направленной нижегородским губернатором Глебом Никитиным в Госдуму. Согласно его проекту, регионам должны дать индивидуальное право на запрет продажи вейпов. Принимать решение в этом вопросе должны местные власти.
15:49:19 17-11-2025
Вейпы запретить?! Сигареты тогда запрещайте, что мелочитесь? Интересно сколько сигаретные бароны заплатили разным профессорам и подобных АКЗС за запрет вейпов, ясное же дело ,что они(никотиновые бароны) травя народ сигаретами при новом рынке вейпов начали нести миллиардные убытки. Меня вот вейп устраивает, отрава не хуже сигарет, только стоит в 2 раза дешевле, чем сигареты, да и табаком от меня не пахнет, бычки не брасаю, пожары не устраиваю от брошенных не потухших сигарет.
15:53:08 17-11-2025
А алкоголь разрешить продавать на маркетплейсах, чувствуется забота о гражданах))).
16:04:54 17-11-2025
Полностью запретить и вынести на рассмотрение до конца 2025 года - вообще две большие разницы.