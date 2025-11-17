Власти региона рассчитывают рассмотреть предложенный проект до конца 2025 года

17 ноября 2025, 15:25, ИА Амител

Вейп / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Алтайском крае в декабре 2025 года, возможно, будет вынесен на рассмотрение регионального парламента законопроект, вводящий запрет на использование электронных сигарет. Владимир Лещенко, возглавляющий комитет АКЗС по вопросам здравоохранения, поделился с изданием "Банкфакс" информацией о том, что в настоящее время ведется всестороннее изучение всех нюансов ограничения.

Подчеркивается, что члены АКЗС разделяют инициативу по борьбе с вейпами, которая уже реализуется в ряде других российских регионов. По словам Владимира Лещенко, в регионе активно идет работа над созданием соответствующего закона. В рамках этой работы обсуждаются все стороны вероятного запрета, в том числе его воздействие на предпринимательство и экономику.

В данный момент текст законопроекта находится на стадии обсуждения с привлечением специалистов и представителей общественности, принимаются различные предложения. Ожидается, что к декабрю он будет подготовлен, что позволит принять закон до завершения 2025 года. В случае если обсуждение затянется, рассмотрение инициативы может быть отложено до начала 2026 года.

Напомним, об инициативе запрета вейпов в регионе стало известно в августе. Алтайские депутаты решили разработать свой законопроект, не дожидаясь рассмотрения инициативы, направленной нижегородским губернатором Глебом Никитиным в Госдуму. Согласно его проекту, регионам должны дать индивидуальное право на запрет продажи вейпов. Принимать решение в этом вопросе должны местные власти.