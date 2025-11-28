Один из регионов страны уже ограничил торговлю курительными устройствами

28 ноября 2025, 12:10, ИА Амител

Вейп / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В России возможный запрет продажи вейпов активно обсуждают с августа 2025 года. Тогда нижегородский губернатор Глеб Никитин предложил регионам самостоятельно ограничивать торговлю курительными устройствами. Идею одобрил президент РФ Владимир Путин. Известно, что депутаты Госдумы уже подготовили соответствующие поправки. Однако эксперты предупреждают: такая мера повлечет за собой усиление черного рынка.

О том, могут ли в России запретить продажу вейпов и почему об этом вообще говорят, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России хотят запретить вейпы? Как пишет РБК со ссылкой на источники, группа депутатов Госдумы подготовила поправки, предусматривающие полный запрет продажи вейпов и жидкостей для них. Их хотят внести в законопроект "Об обязательном лицензировании продаж табачной и никотиносодержащей продукции", который рассматривают в нижней палате парламента с сентября 2025 года. Депутаты указали, что запрет продажи вейпов поддерживает позицию Владимира Путина, "обозначившего необходимость радикальных мер по защите детей и молодежи от вейпинга и связанных с ним рисков". Как пояснила Яна Лантратова, один из авторов инициативы, защитить здоровье россиян можно только полными ограничениями: «Полумеры не работают. Параллельно необходимо усилить профилактику и доступные программы отказа от всех форм никотиновой зависимости», – добавила она. Свои поправки разработал и Минфин. Ведомство предлагает регионам самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Для этого субъект должен будет принять соответствующий закон и уведомить Росалкогольтабакконтроль. Отметим, что идея запрета вейпов в России не новая: соответствующие законопроекты вносили в Госдуму в 2024 году, но их рассмотрение не заходило дальше первого чтения.

2 Где в России уже запретили продажу вейпов? 27 ноября запрет на продажу вейпов ввели в Пермском крае. Он стал первым регионом, где полностью ограничили торговлю курительными устройствами. Запрет вступит в силу с 1 марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого кабмина. «За нарушение запрета законопроектом предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей», – уточнили в Заксобрании. А вообще запрет на продажу вейпов в Пермском крае ввели еще раньше, правда, частичный: с 2024 года их запретили продавать в торговых павильонах.

3 Почему в России хотят запретить продажу вейпов? В августе 2025 года нижегородский губернатор Глеб Никитин поднял вопрос о распространении вейпов среди российских детей. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Путиным в Сарове. Никитин предложил наделить регионы правом самостоятельно ограничивать их продажу и заявил, что Нижегородская область готова выступить пилотным регионом, чтобы запретить "эту гадость" в обращении. Глава государства сразу же одобрил эту идею «Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», – отметил глава государства. Инициативу также поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин . Он напомнил, что в 2023 году в России запретили продажу вейпов несовершеннолетним. "Вместе с тем видим, что данных мер недостаточно", – заявил он. «Вейпы и прочие электронные сигареты наносят вред здоровью человека и могут привести к тяжелым заболеваниям», – отметил Володин.