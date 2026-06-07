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В Общественной палате предложили перевести детсады на 12-часовой рабочий день

Перед расширением графика необходимо решить вопрос с оплатой труда сотрудников детских садов

07 июня 2026, 12:09, ИА Амител

Детский сад / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Детский сад / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России предложили увеличить продолжительность работы детских садов до 12 часов. С такой инициативой на полях Петербургского международного экономического форума выступил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб, пишет РИА Новости.

По его мнению, действующий график работы многих дошкольных учреждений не всегда соответствует режиму занятости родителей, которым после окончания рабочего дня требуется время на дорогу.

«Родители у нас заканчивают работу в 6 часов. Добраться до детского сада — это в среднем еще 40 минут, если говорить про Москву. Поэтому нужно резервное время. Считаю, что детские сады могут работать 12-часовую смену», — заявил Гриб.

Он отметил, что перед расширением графика необходимо решить вопрос с оплатой труда сотрудников детских садов. В качестве возможного варианта рассматривается работа учреждений с 08:00 до 20:00 либо с 07:30 до 19:30.

«Обязательно необходимо доплачивать преподавателям, воспитателям. Они тоже не железные. Но важно еще учитывать и психику ребенка. Может, кому-то из детей такой график будет слишком длительным», — подчеркнул представитель Общественной палаты.

По словам Гриба, при организации более продолжительного режима работы необходимо учитывать психоэмоциональное состояние воспитанников и сохранить для родителей возможность забирать ребенка раньше, если это необходимо.

Пока речь идет лишь о предложении, которое требует дальнейшего обсуждения и проработки.

Детский сад / Изображение сгенерировано

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Россия дети Работа школы и детсады
       

Комментарии 11

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Гость

12:25:20 07-06-2026

Сразу на 24 часа перевести. Но, это уже интернат. Хотя какая разница.

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Николай

13:03:52 07-06-2026

Уберите его в лукошко уже.

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Гость

13:34:20 07-06-2026

да делайте уже круглосуточные.. пусть родители работают а детей на выходные забирают

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Гость

13:34:52 07-06-2026

Так то и 24 часа иногда востребовано..

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Гость

17:37:05 07-06-2026

А у нас что, куча желающих идти работать в детские сады?

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Гость

22:41:22 07-06-2026

Гость (17:37:05 07-06-2026) А у нас что, куча желающих идти работать в детские сады? ... много.. идут те кому их детям обещали там место

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Гость

19:29:28 07-06-2026

Давайте госдуму сделаем на 24 часа, а жены на выхлдные будут забирать их домой. Или не будут.

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Валерика

04:11:14 08-06-2026

Они итак работают по 12 часов

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Гость

09:14:56 08-06-2026

Валерика (04:11:14 08-06-2026) Они итак работают по 12 часов... Далеко не все. А вот при СССР все садики работали по 12, а некоторые - 24 часа.

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Olga

14:48:45 08-06-2026

Заметили какие детки сидят. На кого это рассчитано, вас не беспокоит?

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гость

15:24:02 08-06-2026

Детки все темненькие.

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