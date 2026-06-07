В Общественной палате предложили перевести детсады на 12-часовой рабочий день
Перед расширением графика необходимо решить вопрос с оплатой труда сотрудников детских садов
07 июня 2026, 12:09, ИА Амител
В России предложили увеличить продолжительность работы детских садов до 12 часов. С такой инициативой на полях Петербургского международного экономического форума выступил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб, пишет РИА Новости.
По его мнению, действующий график работы многих дошкольных учреждений не всегда соответствует режиму занятости родителей, которым после окончания рабочего дня требуется время на дорогу.
«Родители у нас заканчивают работу в 6 часов. Добраться до детского сада — это в среднем еще 40 минут, если говорить про Москву. Поэтому нужно резервное время. Считаю, что детские сады могут работать 12-часовую смену», — заявил Гриб.
Он отметил, что перед расширением графика необходимо решить вопрос с оплатой труда сотрудников детских садов. В качестве возможного варианта рассматривается работа учреждений с 08:00 до 20:00 либо с 07:30 до 19:30.
«Обязательно необходимо доплачивать преподавателям, воспитателям. Они тоже не железные. Но важно еще учитывать и психику ребенка. Может, кому-то из детей такой график будет слишком длительным», — подчеркнул представитель Общественной палаты.
По словам Гриба, при организации более продолжительного режима работы необходимо учитывать психоэмоциональное состояние воспитанников и сохранить для родителей возможность забирать ребенка раньше, если это необходимо.
Пока речь идет лишь о предложении, которое требует дальнейшего обсуждения и проработки.
12:25:20 07-06-2026
Сразу на 24 часа перевести. Но, это уже интернат. Хотя какая разница.
13:03:52 07-06-2026
Уберите его в лукошко уже.
13:34:20 07-06-2026
да делайте уже круглосуточные.. пусть родители работают а детей на выходные забирают
13:34:52 07-06-2026
Так то и 24 часа иногда востребовано..
17:37:05 07-06-2026
А у нас что, куча желающих идти работать в детские сады?
22:41:22 07-06-2026
Гость (17:37:05 07-06-2026) А у нас что, куча желающих идти работать в детские сады? ... много.. идут те кому их детям обещали там место
19:29:28 07-06-2026
Давайте госдуму сделаем на 24 часа, а жены на выхлдные будут забирать их домой. Или не будут.
04:11:14 08-06-2026
Они итак работают по 12 часов
09:14:56 08-06-2026
Валерика (04:11:14 08-06-2026) Они итак работают по 12 часов... Далеко не все. А вот при СССР все садики работали по 12, а некоторые - 24 часа.
14:48:45 08-06-2026
Заметили какие детки сидят. На кого это рассчитано, вас не беспокоит?
15:24:02 08-06-2026
Детки все темненькие.