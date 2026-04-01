Адвокат рассказал, можно ли наказать родителей, приводящих в сад больного ребенка
Иск к родителям возможен только при наличии убедительных доказательств вреда
01 апреля 2026, 16:45, ИА Амител
Родители часто сталкиваются с ситуацией, когда в детский сад приводят детей с явными признаками болезни. Это вызывает беспокойство и недовольство за здоровье других детей. Адвокат Сергей Жорин в интервью Life.ru рассказал, можно ли привлечь к ответственности таких родителей и какие меры работают в правовом поле.
«Теоретически привлечь родителя к ответственности за то, что он приводит больного ребенка в садик, возможно. Но на практике это сложно. Исключить ребенка из группы тоже трудно. Однако не допускать в группу ребенка с симптомами болезни и добиваться от садика соответствующих действий вполне реально», — отметил он.
По словам эксперта, образовательные организации обязаны заботиться о здоровье детей и соблюдать санитарные нормы. Это предусмотрено статьей 41 закона "Об образовании". Перед утренним приемом в садике проводится осмотр, и дети с признаками инфекционных болезней не допускаются в группу. Это подтверждается разъяснениями Роспотребнадзора и санитарными нормами СанПиН 3.3686-21 и СП 2.4.3648-20.
«Чаще всего претензии стоит предъявлять не к родителям, а к детскому саду, если он систематически допускает в группу ребенка с явными признаками заболевания и ничего не предпринимает», — подчеркнул специалист.
Адвокат отметил, что полностью исключить ребенка из группы из-за действий родителей нельзя. Однако при наличии симптомов воспитанника могут не допустить в группу в определенный день. Сад обязан направить его на осмотр, попросить справку и временно отстранить, если речь идет об инфекционном заболевании. Эти меры предусмотрены санитарными правилами и законны.
Для некоторых инфекций СанПиН прямо указывает на необходимость отстранения и допуска только со справкой. Иск к матери можно подать при наличии доказательств вреда, вины и причинно-следственной связи.
«По простудным заболеваниям, ОРВИ, кашлю и насморку доказать, что именно этот ребенок стал источником заражения, обычно сложно. Для этого нужны медицинские документы, подтверждение диагноза, переписка, акты, свидетельские показания и иногда данные о вспышке заболевания в группе. Без этих доказательств иск будет слабым», — заключил Жорин.
16:50:51 01-04-2026
Больного ребёнка в д/с приводить нельзя. И даже если ребёнок от полиомиелита не привит тоже нельзя. Все об этом знают, но тупорылые яжематери истерят и в коммитет жалуются.
16:54:16 01-04-2026
у нас отводили к фельшеру дежурному, и в группу не пускали.
был даже случай лишения места в ДС за рецидив такого поведения родителей.
17:00:16 01-04-2026
садик обязан принять любого ребенка и здорового и больного но больного ребенка он обязан отправить по скорой в больницу. родители пусть ищут потом - едут туда и забирают
08:46:10 02-04-2026
Гость (17:00:16 01-04-2026) садик обязан принять любого ребенка и здорового и больного н...
Насмешили. Тут даже с переломами в больницу не отправляют, ждут когда родитель сам заберёт и отвезет
12:06:02 02-04-2026
А адвокат не рассказал, можно ли наказать персонал детского сада за недосмотр за детьми и регулярные проветривания, вызывающие заболевания детей в том числе.