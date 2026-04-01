Иск к родителям возможен только при наличии убедительных доказательств вреда

01 апреля 2026, 16:45, ИА Амител

Детский сад / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Родители часто сталкиваются с ситуацией, когда в детский сад приводят детей с явными признаками болезни. Это вызывает беспокойство и недовольство за здоровье других детей. Адвокат Сергей Жорин в интервью Life.ru рассказал, можно ли привлечь к ответственности таких родителей и какие меры работают в правовом поле.

«Теоретически привлечь родителя к ответственности за то, что он приводит больного ребенка в садик, возможно. Но на практике это сложно. Исключить ребенка из группы тоже трудно. Однако не допускать в группу ребенка с симптомами болезни и добиваться от садика соответствующих действий вполне реально», — отметил он.

По словам эксперта, образовательные организации обязаны заботиться о здоровье детей и соблюдать санитарные нормы. Это предусмотрено статьей 41 закона "Об образовании". Перед утренним приемом в садике проводится осмотр, и дети с признаками инфекционных болезней не допускаются в группу. Это подтверждается разъяснениями Роспотребнадзора и санитарными нормами СанПиН 3.3686-21 и СП 2.4.3648-20.

«Чаще всего претензии стоит предъявлять не к родителям, а к детскому саду, если он систематически допускает в группу ребенка с явными признаками заболевания и ничего не предпринимает», — подчеркнул специалист.

Адвокат отметил, что полностью исключить ребенка из группы из-за действий родителей нельзя. Однако при наличии симптомов воспитанника могут не допустить в группу в определенный день. Сад обязан направить его на осмотр, попросить справку и временно отстранить, если речь идет об инфекционном заболевании. Эти меры предусмотрены санитарными правилами и законны.

Для некоторых инфекций СанПиН прямо указывает на необходимость отстранения и допуска только со справкой. Иск к матери можно подать при наличии доказательств вреда, вины и причинно-следственной связи.