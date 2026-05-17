В Общественной палате выступили за ограничение соцсетей для детей до 14 лет

Ограничения могут сократить количество контактов детей с мошенниками в интернете

17 мая 2026, 10:05, ИА Амител

Запрет играть в игры на компьютере / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров предложил рассмотреть возможность допуска к социальным сетям только с 14 лет. По его мнению, возрастные ограничения могут помочь снизить число случаев интернет-мошенничества в отношении детей.

Об этом Машаров заявил в беседе с РИА Новости. Эксперт отметил, что в ряде зарубежных стран подобные ограничения уже действуют, причем минимальный возраст доступа к соцсетям там зачастую составляет около 16 лет.

«Разумные ограничения, безусловно, нужны. В ряде зарубежных стран уже применяется такой опыт, возраст доступа варьируется в среднем на уровне с 16 лет. Считаю, что если устанавливать планку доступа, то речь может идти о возрасте с 14 лет», — сказал Машаров.

По словам члена ОП РФ, ограничения могут сократить количество контактов детей с мошенниками в интернете. Однако полностью решить проблему это не сможет, поскольку подростки уже активно используют VPN-сервисы для обхода блокировок и ограничений.

«В сети мошенников сейчас попадают дети и взрослые всех возрастов. Определенное ограничение с 14 лет однозначно отсечет возможные контакты детей с мошенниками, но при этом не даст полной гарантии, если подросток использует вышеописанные обходы для входа в социальные сети», — отметил эксперт.

Машаров также напомнил, что ранее выступал за более жесткую возрастную планку — с 16 лет. Однако сейчас, по его словам, с учетом уже принятых государством мер по борьбе с мошенничеством возраст допуска можно снизить до 14 лет.

Ранее в Госдуме заявили, что соцсети обязаны блокировать страницы треш-стримеров.