В Общественной палате выступили за ограничение соцсетей для детей до 14 лет
Ограничения могут сократить количество контактов детей с мошенниками в интернете
17 мая 2026, 10:05, ИА Амител
Член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров предложил рассмотреть возможность допуска к социальным сетям только с 14 лет. По его мнению, возрастные ограничения могут помочь снизить число случаев интернет-мошенничества в отношении детей.
Об этом Машаров заявил в беседе с РИА Новости. Эксперт отметил, что в ряде зарубежных стран подобные ограничения уже действуют, причем минимальный возраст доступа к соцсетям там зачастую составляет около 16 лет.
«Разумные ограничения, безусловно, нужны. В ряде зарубежных стран уже применяется такой опыт, возраст доступа варьируется в среднем на уровне с 16 лет. Считаю, что если устанавливать планку доступа, то речь может идти о возрасте с 14 лет», — сказал Машаров.
По словам члена ОП РФ, ограничения могут сократить количество контактов детей с мошенниками в интернете. Однако полностью решить проблему это не сможет, поскольку подростки уже активно используют VPN-сервисы для обхода блокировок и ограничений.
«В сети мошенников сейчас попадают дети и взрослые всех возрастов. Определенное ограничение с 14 лет однозначно отсечет возможные контакты детей с мошенниками, но при этом не даст полной гарантии, если подросток использует вышеописанные обходы для входа в социальные сети», — отметил эксперт.
Машаров также напомнил, что ранее выступал за более жесткую возрастную планку — с 16 лет. Однако сейчас, по его словам, с учетом уже принятых государством мер по борьбе с мошенничеством возраст допуска можно снизить до 14 лет.
Ранее в Госдуме заявили, что соцсети обязаны блокировать страницы треш-стримеров.
10:15:19 17-05-2026
Кучненько пошло.
10:18:33 17-05-2026
И телефоны у стариков отобрать...
08:52:26 18-05-2026
Вежливый Человек (10:18:33 17-05-2026) И телефоны у стариков отобрать......
У тебя давно пора. И у Мусика
10:28:14 17-05-2026
интересно, а кроме "запретить" или "ограничить" обычных граждан какие-то другие меры воздействия против мошенников рассматривались? например на самих мошенников?
12:12:35 17-05-2026
Так вот же новость была про привлечение детей к созданию компьютерных игр? Это как одновременно совместить?
🤣