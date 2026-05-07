В России предложили контролировать соцсети школьников
Инициатива не предполагает тотальной слежки, а нацелена на профилактику угроз и поддержку детей в онлайн пространстве
07 мая 2026, 15:15, ИА Амител
Нужно усилить контроль за активностью школьников в социальных сетях, заявил в беседе с РИА Новости Армен Гаспарян, заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Российской Федерации.
Участник Общественного совета при Минцифре считает, что распространение деструктивного контента и недостаток понимания детьми последствий своих публикаций в интернете представляют значительную проблему.
Гаспарян подчеркнул, что для решения этой задачи необходим комплексный подход, и одних лишь призывов к ответственности недостаточно. Он акцентировал внимание на важности усиленного контроля за интернет-активностью школьников.
Кроме того, эксперт отметил важную роль школьных психологов в этой ситуации.
«Психологи могут помочь детям понять, какие действия допустимы в интернете, и объяснить им возможные последствия их поступков», - сказал он.
В качестве примера Гаспарян привел случаи, когда молодые люди записывают на видео работу украинских дронов на территории России. Он отметил, что такие действия происходят из-за недостаточного осознания детьми своей ответственности.
«Для предотвращения подобных инцидентов необходимо начинать работу по разъяснению правил поведения в интернете уже со школьной скамьи», - заключил парламентарий.
Ранее в Госдуме заявили, что соцсети обязаны блокировать страницы треш-стримеров.
16:38:02 07-05-2026
Да блин, родители следить должны за соц.сетями своих детей. И нормальные, ответственные родители это делают. Не собираюсь давать доступ к соц сетям ребенка непонятно кому.
18:03:39 07-05-2026
Пусть своих заделывает и следит за ними! Прочь ручонки от детей!
15:10:35 17-05-2026
и правильно. нечего им там делать.
17:26:23 17-05-2026
Элен без ребят (15:10:35 17-05-2026) и правильно. нечего им там делать. ... В ВК и ОК точно делать нечего! Тупость и деградация. Как, впрочем, и в Тик-Токе.