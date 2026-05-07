НОВОСТИНаука и образование

В России предложили контролировать соцсети школьников

Инициатива не предполагает тотальной слежки, а нацелена на профилактику угроз и поддержку детей в онлайн пространстве

07 мая 2026, 15:15, ИА Амител

Школьники, соцсети / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Школьники, соцсети / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Нужно усилить контроль за активностью школьников в социальных сетях, заявил в беседе с РИА Новости Армен Гаспарян, заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Российской Федерации.

Участник Общественного совета при Минцифре считает, что распространение деструктивного контента и недостаток понимания детьми последствий своих публикаций в интернете представляют значительную проблему.

Гаспарян подчеркнул, что для решения этой задачи необходим комплексный подход, и одних лишь призывов к ответственности недостаточно. Он акцентировал внимание на важности усиленного контроля за интернет-активностью школьников.

Кроме того, эксперт отметил важную роль школьных психологов в этой ситуации.

«Психологи могут помочь детям понять, какие действия допустимы в интернете, и объяснить им возможные последствия их поступков», - сказал он.

В качестве примера Гаспарян привел случаи, когда молодые люди записывают на видео работу украинских дронов на территории России. Он отметил, что такие действия происходят из-за недостаточного осознания детьми своей ответственности.

«Для предотвращения подобных инцидентов необходимо начинать работу по разъяснению правил поведения в интернете уже со школьной скамьи», - заключил парламентарий.

 Ранее в Госдуме заявили, что соцсети обязаны блокировать страницы треш-стримеров.

Дети, интернет / Изображение сгенерировано

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НОВОСТИОбщество

Россия дети соцсети школы
       

Комментарии 4

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Гость

16:38:02 07-05-2026

Да блин, родители следить должны за соц.сетями своих детей. И нормальные, ответственные родители это делают. Не собираюсь давать доступ к соц сетям ребенка непонятно кому.

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Гость

18:03:39 07-05-2026

Пусть своих заделывает и следит за ними! Прочь ручонки от детей!

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Элен без ребят

15:10:35 17-05-2026

и правильно. нечего им там делать.

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Гость

17:26:23 17-05-2026

Элен без ребят (15:10:35 17-05-2026) и правильно. нечего им там делать. ... В ВК и ОК точно делать нечего! Тупость и деградация. Как, впрочем, и в Тик-Токе.

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