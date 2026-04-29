В Госдуме заявили, что соцсети обязаны блокировать страницы треш-стримеров

Чтобы в России не создавался подобный контент

29 апреля 2026, 15:33, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с "Лентой.ру" предложил способ борьбы с треш‑стримерами.

По его мнению, социальные сети должны самостоятельно блокировать страницы авторов экстремального контента. Политик назвал такой подход наиболее реалистичным.

Свинцов отметил, что зачастую треш‑стримеры ведут трансляции в соцсетях исключительно ради заработка. Он считает, что если блокировать их страницы сразу после первого стрима, авторы перестанут создавать подобный контент.

«Просто сама суть этого мероприятия пропадает. Если их страница блокируется, у них нет подписчиков, нет доходов, то все это просто превращается в такую бесполезную задачу», — заключил замглавы комитета Госдумы.

Треш‑стримы представляют собой особый вид прямых трансляций в интернете, во время которых блогер либо сам совершает, либо заставляет жертву выполнять унизительные или опасные действия в прямом эфире — все ради заработка.



Примеры такого контента включают истязания, употребление запрещенных веществ и иные жестокие манипуляции по заказу зрителей. Основной источник дохода треш‑стримеров — донаты. Депутаты подчеркнули, что спонсирование треш‑стримеров со стороны легального бизнеса считают неприемлемым. Ранее Госдума приняла закон о запрете треш-стримов. Штрафы за них составят до 1 млн рублей, а блокировкой будет заниматься Роскомнадзор по обращению генпрокурора и его заместителей.