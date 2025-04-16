В Октябрьском районе Барнаула сошел оползень
Вячеслав Франк провел совещание по данной ситуации
16 апреля 2025, 13:00, ИА Амител
16 апреля глава города Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по ситуации, связанной с оползнем в Октябрьском районе.
"Глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев доложил, что вчера в администрацию района от компании "Алтайпромжелдортранс" поступила информация, что вблизи полосы отвода железнодорожного пути, который используется для технических нужд, произошел оползень", – передает мэрия.
Оперативная группа администрации и Управление по делам ГОЧС Барнаула установили, что рядом с местом обвала грунта проходит железнодорожный соединительный путь "Алтайпромжелдортранса" и опора системы шлакоудаления от ТЭЦ-2. В результате схода оползня никто не пострадал.
Специалисты ГОЧС перекрыли и огородили сигнальной лентой техническую грунтовую дорогу для обслуживания линии шлакоудаления земляным валом.
В настоящее время остается вероятность дальнейшего размыва грунта в направлении технических железнодорожных путей, отметил Марсель Гареев, специалист Алтайского отделения ФГБУ "Гидроспецгеология" Сибирского регионального центра государственного мониторинга состояния недр.
По этому железнодорожному пути осуществляется подача вагонов с углем на ТЭЦ-2, отметил директор АО "СГК Алтай "Барнаульская ТЭЦ-2" Дмитрий Коротаев.
Специалисты устанавливают предварительные причины образования оползня.
Отмечается, что 16 апреля в администрации Барнаула пройдет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где также рассмотрят все вопросы, касающиеся произошедшего схода оползня.
13:25:12 16-04-2025
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