Часть Барнаула может "сползти". Какую опасность представляют землетрясения на Алтае
Практически половина города стоит на особых грунтах, которые называются лессовидными суглинками
27 февраля 2025, 10:51, ИА Амител
В Алтайском крае есть несколько сейсмоактивных зон – в районе Камня-на-Оби, на Салаире и в Белокурихе вдоль границы равнины и гор, сообщает на своем сайте АлтГУ.
"Кстати, именно по этой причине в Белокурихе бьют радоновые источники. Потому что радон – радиоактивный газ – аккумулируется в подвижных разломных зонах, находящихся в сейсмоопасных регионах планеты", – говорится в материале.
По словам ученых, очаги сильных землетрясений сосредоточены в основном в горах, на территории Республики Алтай, Монголии, Китая. Поэтому жители Алтайского края ощущают лишь отголоски сейсмических событий, происходящих там.
В Алтайском крае происходят землетрясения относительно небольшой силы – 5-6 баллов. Возникают они на глубине 18-20 км. Поэтому больших разрушений именно толчки не принесут.
Но есть другая опасность
Практически половина Барнаула стоит на особых грунтах, которые называются лессовидными суглинками. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, кандидат геолого-минералогических наук Софья Платонова.
"Лессовидные суглинки образовались в последний ледниковый период, когда дули сильные пыльные ветра. Лессы – частицы пылеватой размерности – обладают интересными свойствами. В сухом и твердом состоянии они хорошо держат нагрузку – на них можно строить дома, которые без проблем стоят. Но когда появляется сейсмическая вибрация, и особенно если эти грунты увлажнены, примыкающие к реке склоны теряют свойства твердого тела и начинают течь как жидкость. В результате крутые склоны начинают "течь" и обрушаться", – пояснила эксперт.
Например
В 1914 году в Сузуне (на границе с Новосибирской областью) произошло слабое землетрясение мощностью всего три балла, но оно спровоцировало самый большой оползень в черте Барнаула, в Научном городке, известный под названием "оползень Туриной горы", объемом 800 тысяч кубометров.
В Барнауле во время землетрясений становятся опасными территории, которые находятся в 200-метровой зоне, прилегающей к бровке реки на лессовом плато. Об этом сообщил заведующий кафедрой природопользования и геоэкологии АлтГУ, кандидат географических наук Вадим Скрипко.
"Практически весь левый берег Оби в черте Барнаула – оползневая зона. Поэтому сейсмические толчки в пределах Алтайского края представляют опасность именно с этой точки зрения", – предупредил ученый.
Напомним, 15 февраля в 08:48 в Республике Алтай произошло землетрясение, эпицентр которого находился возле Кош-Агача. Интенсивность в эпицентре достигла 8,5 балла, толчки ощутили жители Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.
12:05:42 27-02-2025
Не надо экономить на инженерных изысканиях строителям, и обращаться в проверенные компании, которые делают на совесть эти работы. Застройщик-строитель прекрасно знают про геофизические и сейсмологические исследования в рамках изысканий. Но требуют 6 баллов, чтобы сократить затраты..... Они поймут меня.....
12:46:14 27-02-2025
Гость (12:05:42 27-02-2025) Не надо экономить на инженерных изысканиях строителям, и обр...
Проще говоря чтобы сэкономить на строительстве, руководство Застройщиков-строителей вступает в сговор с проектировщиками-изыскателями, с целью получить 6 баллов, которых нет. Странно, что в СК этого не понимают до тех пор, пока жареный петух не клюнет
12:38:12 27-02-2025
Вроде как лессовые суглинки - это осадочные породы, в нашем случае нанесенные рекой. На месте произрастания ленточных боров ранее текли реки в сторону Казахстана.
А насчет оползневых зон. Помимо того что там породы рыхлые, они пропитаны водой из множества септиков живущих там людей да от обильных поливов их огородов, что увеличивает риски оползня.
Крупный оползень может повториться.
12:43:26 27-02-2025
а вот в Горном такого нет.
12:54:15 27-02-2025
Отлично. Все Прудские на песках , поэтому и Прудские
14:10:06 27-02-2025
ну конечно на песках оползень возможен потому что это пески ЭТО МИНУС
но на песках сейсмическая волна в 12 балло входя в песок снижается до 2- 3 баллов ЭТО ПЛЮС
небоскребы на песках строить можно как в дубае но бурят тогда сваи на 200 метров глубиной
20:15:22 27-02-2025
Гость (14:10:06 27-02-2025) ну конечно на песках оползень возможен потому что это пески ... Это в Дубае а здесь хто будет 200метров сверлить?
09:30:29 02-03-2025
Да это все для испытания бункера в горном А. на прочность