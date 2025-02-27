Часть Барнаула может "сползти". Какую опасность представляют землетрясения на Алтае

Практически половина города стоит на особых грунтах, которые называются лессовидными суглинками

27 февраля 2025, 10:51, ИА Амител

Барнаул, левый берег Оби / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае есть несколько сейсмоактивных зон – в районе Камня-на-Оби, на Салаире и в Белокурихе вдоль границы равнины и гор, сообщает на своем сайте АлтГУ.

"Кстати, именно по этой причине в Белокурихе бьют радоновые источники. Потому что радон – радиоактивный газ – аккумулируется в подвижных разломных зонах, находящихся в сейсмоопасных регионах планеты", – говорится в материале.

По словам ученых, очаги сильных землетрясений сосредоточены в основном в горах, на территории Республики Алтай, Монголии, Китая. Поэтому жители Алтайского края ощущают лишь отголоски сейсмических событий, происходящих там.

В Алтайском крае происходят землетрясения относительно небольшой силы – 5-6 баллов. Возникают они на глубине 18-20 км. Поэтому больших разрушений именно толчки не принесут.

Но есть другая опасность

Практически половина Барнаула стоит на особых грунтах, которые называются лессовидными суглинками. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, кандидат геолого-минералогических наук Софья Платонова.

"Лессовидные суглинки образовались в последний ледниковый период, когда дули сильные пыльные ветра. Лессы – частицы пылеватой размерности – обладают интересными свойствами. В сухом и твердом состоянии они хорошо держат нагрузку – на них можно строить дома, которые без проблем стоят. Но когда появляется сейсмическая вибрация, и особенно если эти грунты увлажнены, примыкающие к реке склоны теряют свойства твердого тела и начинают течь как жидкость. В результате крутые склоны начинают "течь" и обрушаться", – пояснила эксперт.

Например

В 1914 году в Сузуне (на границе с Новосибирской областью) произошло слабое землетрясение мощностью всего три балла, но оно спровоцировало самый большой оползень в черте Барнаула, в Научном городке, известный под названием "оползень Туриной горы", объемом 800 тысяч кубометров.

В Барнауле во время землетрясений становятся опасными территории, которые находятся в 200-метровой зоне, прилегающей к бровке реки на лессовом плато. Об этом сообщил заведующий кафедрой природопользования и геоэкологии АлтГУ, кандидат географических наук Вадим Скрипко.

"Практически весь левый берег Оби в черте Барнаула – оползневая зона. Поэтому сейсмические толчки в пределах Алтайского края представляют опасность именно с этой точки зрения", – предупредил ученый.

Напомним, 15 февраля в 08:48 в Республике Алтай произошло землетрясение, эпицентр которого находился возле Кош-Агача. Интенсивность в эпицентре достигла 8,5 балла, толчки ощутили жители Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.