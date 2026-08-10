В Омске после ДТП с наездом на пешеходов скончалась одна из пострадавших

Авария произошла на перекрёстке в центре города

10 августа 2026, 15:29, ИА Амител

ДТП в Омске / Фото: Управление МВД России по Омской области/ВКонтакте

В Омске одна из женщин, пострадавших в ДТП, умерла в реанимации. Об этом РИА Новости рассказали в пресс‑службе регионального минздрава.

Авария случилась днем 6 августа на перекрестке улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса. 64‑летний водитель автомобиля Lada Granta наехал на семерых пешеходов в возрасте от 22 до 60 лет — люди стояли на островке безопасности. Всех пострадавших, включая самого водителя, доставили в больницу.

По данным минздрава, сейчас один человек остается в реанимации, другие пострадавшие тоже находятся под наблюдением врачей. Еще одна женщина, которая во время аварии отказалась от госпитализации, позже самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

У водителя диагностирован ушиб передней брюшной стенки. Медики не выявили у него признаков опьянения. Стаж вождения мужчины — 48 лет. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.