В Омске водитель "Лады Гранты" сбил восемь пешеходов на Ленинградской площади
Двое человек находятся в реанимации, возбуждено уголовное дело
08 августа 2026, 11:17, ИА Амител
Днем 6 августа в Омске произошла серьезная авария. Как сообщает "Om1 Омск", автомобиль "Лада Гранта", которым управлял 64‑летний мужчина, выехал на островок безопасности на перекрестке улиц Масленникова и Карла Маркса и сбил находившихся там людей. В результате происшествия пострадали восемь человек — семь пешеходов в возрасте от 22 до 60 лет и сам водитель.
По данным УМВД России по Омской области, вероятной причиной ДТП могло стать резкое ухудшение самочувствия автомобилиста. Есть предположение, что мужчина находился в предынфарктном состоянии.
Водитель, имеющий 48‑летний стаж, был госпитализирован с ушибом брюшной стенки. Признаков опьянения у него не обнаружили. Ход проверки взяла на контроль прокуратура Омска.
Министерство здравоохранения Омской области проинформировало о состоянии пострадавших: двое из них находятся в тяжелом состоянии и помещены в реанимацию, еще шестеро — в состоянии средней степени тяжести. Для оказания помощи врачи запрашивают телемедицинские консультации у специалистов федеральных медицинских центров.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Расследование продолжается — правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
11:24:49 08-08-2026
64 года, 48 лет стаж. С 16 лет за рулём? В СССР категорию А в 16 лет получали, в школе В, С получали, если в УПК проходили обучение, но с правом управления с 18 лет
14:31:21 08-08-2026
Гость (11:24:49 08-08-2026) 64 года, 48 лет стаж. С 16 лет за рулём? В СССР категорию А ... Он американ. У них с 16- ти лет можно.
00:06:28 09-08-2026
Гость (11:24:49 08-08-2026) 64 года, 48 лет стаж. С 16 лет за рулём? В СССР категорию А ... В С получил в 16, прям ручкой написано было Действительны с .... дата когда 18 исполняется.
16:21:43 08-08-2026
Следствие запрета на сердечные препараты за рулём. Раньше водители могли принять таблетку, если почувствовали недомогание. И ехать дальше. Теперь боятся, т.к. теперь с ними как с наркоманами за лекарство в крови.