Двое человек находятся в реанимации, возбуждено уголовное дело

08 августа 2026, 11:17, ИА Амител

Авария в Омске / Фото: УМВД России по Омской области

Днем 6 августа в Омске произошла серьезная авария. Как сообщает "Om1 Омск", автомобиль "Лада Гранта", которым управлял 64‑летний мужчина, выехал на островок безопасности на перекрестке улиц Масленникова и Карла Маркса и сбил находившихся там людей. В результате происшествия пострадали восемь человек — семь пешеходов в возрасте от 22 до 60 лет и сам водитель.

По данным УМВД России по Омской области, вероятной причиной ДТП могло стать резкое ухудшение самочувствия автомобилиста. Есть предположение, что мужчина находился в предынфарктном состоянии.

Водитель, имеющий 48‑летний стаж, был госпитализирован с ушибом брюшной стенки. Признаков опьянения у него не обнаружили. Ход проверки взяла на контроль прокуратура Омска.

Министерство здравоохранения Омской области проинформировало о состоянии пострадавших: двое из них находятся в тяжелом состоянии и помещены в реанимацию, еще шестеро — в состоянии средней степени тяжести. Для оказания помощи врачи запрашивают телемедицинские консультации у специалистов федеральных медицинских центров.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Расследование продолжается — правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.