Мотоциклист попал в ДТП на Павловском тракте в Барнауле

С травмами различной степени тяжести его госпитализировали

09 августа 2026, 09:38, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошло 8 августа на Павловском тракте в Барнауле. В результате столкновения водитель байка получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась в районе дома № 156 на Павловском тракте. По данным ГАИ, участниками происшествия стали Toyota Mark X и мотоцикл Kawasaki.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество двигавшемуся мотоциклу. В результате транспортные средства столкнулись.

На место происшествия приезжала бригада скорой медицинской помощи. Мотоциклиста с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.