Мотоциклист попал в ДТП на Павловском тракте в Барнауле
С травмами различной степени тяжести его госпитализировали
09 августа 2026, 09:38, ИА Амител
ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошло 8 августа на Павловском тракте в Барнауле. В результате столкновения водитель байка получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария случилась в районе дома № 156 на Павловском тракте. По данным ГАИ, участниками происшествия стали Toyota Mark X и мотоцикл Kawasaki.
Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество двигавшемуся мотоциклу. В результате транспортные средства столкнулись.
На место происшествия приезжала бригада скорой медицинской помощи. Мотоциклиста с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
10:24:06 09-08-2026
Такое ощущение что после +100 км час мотоцикл исчезает из поля зрения, тем более что он набирает её за 3_4 секунды. Чтож тут удивительного что их не видят а только слышат когда хруснули.
10:37:08 09-08-2026
Мотоциклы в черте города должны быть запрещены. Кстати, он был с госномером? Те ещё как-то соблюдают ПДД и скоростной режим.
03:28:12 10-08-2026
Сейчас 3.25 ночи. Какой то гоняет по Павловскому тракту. Разбейся насмерть. Сделай доброе дело. Дети и простые люди не будут просыпаться из-за тебя. И всё будет хорошо.