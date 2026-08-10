В Омской области отменили беспилотную опасность
Об этом сообщили в РСЧС
10 августа 2026, 21:15, ИА Амител
Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru
В Омской области объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщили в РСЧС.
На этот раз режим действовал в области с 15:20 до 19:30.
2 августа В окрестностях Омска в поле произошел пожар из-за падения обломков украинского беспилотника. На месте работали пожарные, пострадавших не было. Тогда же в регионе в последний раз объявляли беспилотную опасность.
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