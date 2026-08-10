В Омской области отменили беспилотную опасность

Об этом сообщили в РСЧС

10 августа 2026, 21:15, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

В Омской области объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщили в РСЧС.

На этот раз режим действовал в области с 15:20 до 19:30.

2 августа В окрестностях Омска в поле произошел пожар из-за падения обломков украинского беспилотника. На месте работали пожарные, пострадавших не было. Тогда же в регионе в последний раз объявляли беспилотную опасность.