Пожар в окрестностях Омска произошел из-за падения обломков БПЛА

Все оперативные службы перевели в режим повышенной готовности

02 августа 2026, 21:03, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В окрестностях Омска в поле произошел пожар из-за падения обломков украинского беспилотника, сообщает губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем канале в Max.

«В результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого ПВО Минобороны России, произошло возгорание в поле в окрестностях Омска. На месте работают пожарные. Пострадавших нет», — написал глава региона.

Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Ситуация под контролем, добавил Виталий Хоценко.

Ранее из-за атаки ВСУ отменили концерт на Соборной площади Омска.