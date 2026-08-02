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Пожар в окрестностях Омска произошел из-за падения обломков БПЛА

Все оперативные службы перевели в режим повышенной готовности

02 августа 2026, 21:03, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В окрестностях Омска в поле произошел пожар из-за падения обломков украинского беспилотника, сообщает губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем канале в Max. 

«В результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого ПВО Минобороны России, произошло возгорание в поле в окрестностях Омска. На месте работают пожарные. Пострадавших нет», — написал глава региона. 

Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Ситуация под контролем, добавил Виталий Хоценко. 

Ранее из-за атаки ВСУ отменили концерт на Соборной площади Омска. 

«Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион. Принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади», — сообщил глава региона. 

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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