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В Омской области объявили беспилотную опасность

Жителей региона призывают быть бдительными

10 августа 2026, 16:30, ИА Амител

Правила безопасности при режиме "беспилотная опасность" / Фото: соцсети Виталия Хоценко

В Омской области объявили режим беспилотной опасности, сообщает РСЧС региона. 

«Дорогие омичи! По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал глава региона Виталий Хоценко в своем канале в "Максе". 

Жителям области также напомнили о правилах безопасности во время атак беспилотников. 

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

12 погибших, 39 пострадавших. Нижнекамск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ

Удары пришлись как по промышленным объектам, так и по гражданской инфраструктуре
НОВОСТИПроисшествия

омская область Беспилотники
       

Комментарии 4

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Гость

20:23:41 10-08-2026

Чет все ближе к нам

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гость

09:45:41 11-08-2026

а что это за комнаты без окон, в которых надо спрятаться?

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Мусик

09:49:46 11-08-2026

гость (09:45:41 11-08-2026) а что это за комнаты без окон, в которых надо спрятаться?... теплотрасса. там только люк сверху.

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Гость

09:55:45 11-08-2026

гость (09:45:41 11-08-2026) а что это за комнаты без окон, в которых надо спрятаться?...
ну не совсем комнаты конечно. С/у, кладовка, сушилка и т.п. помещения.

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