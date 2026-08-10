В Омской области объявили беспилотную опасность
Жителей региона призывают быть бдительными
10 августа 2026, 16:30, ИА Амител
Правила безопасности при режиме "беспилотная опасность" / Фото: соцсети Виталия Хоценко
В Омской области объявили режим беспилотной опасности, сообщает РСЧС региона.
«Дорогие омичи! По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал глава региона Виталий Хоценко в своем канале в "Максе".
Жителям области также напомнили о правилах безопасности во время атак беспилотников.
20:23:41 10-08-2026
Чет все ближе к нам
09:45:41 11-08-2026
а что это за комнаты без окон, в которых надо спрятаться?
09:49:46 11-08-2026
гость (09:45:41 11-08-2026) а что это за комнаты без окон, в которых надо спрятаться?... теплотрасса. там только люк сверху.
09:55:45 11-08-2026
гость (09:45:41 11-08-2026) а что это за комнаты без окон, в которых надо спрятаться?...
ну не совсем комнаты конечно. С/у, кладовка, сушилка и т.п. помещения.