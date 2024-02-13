В отношении Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел
Следователь заявила в ходе суда, что инфобизнесмена обвиняют в совершении 50 корыстных тяжких преступлений
13 февраля 2024, 23:00, ИА Амител
В МВД возбудили еще семь уголовных дел по статье о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает ТАСС.
Следователь заявил в ходе суда, что Шабутдинова обвиняют в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. Всего допрошено свыше 35 потерпевших.
"Вместе с тем следствие не успело допросить ряд фигурантов дела, провести выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы, а также провести еще ряд следственных действий, необходимых для расследования преступления", – отметил он. Следствие ходатайствовало о продлении ареста еще на два месяца.
09:25:19 14-02-2024
Не поделился своевременно.
10:34:21 14-02-2024
Это хорошо, что взялись за таких как Шабутдинов, Ивлеева, Блиновская. А то почувствовали себя божками неприкасаемыми. Нет, дорогие вы наши. Все ровны и Вы не ровнее.
10:49:37 14-02-2024
горожанка (10:34:21 14-02-2024) Это хорошо, что взялись за таких как Шабутдинов, Ивлеева, Бл... Ну насчет "все равны" Вы сильно преувеличили!
10:45:59 14-02-2024
Спасибо правоохранители, мошенники должны быть в тюрьме и чем дольше тем безопасней на свободе.