В отношении Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел

Следователь заявила в ходе суда, что инфобизнесмена обвиняют в совершении 50 корыстных тяжких преступлений

13 февраля 2024, 23:00, ИА Амител

Аяз Шабутдинов / Фото: You-Tube

В МВД возбудили еще семь уголовных дел по статье о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает ТАСС.

Следователь заявил в ходе суда, что Шабутдинова обвиняют в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. Всего допрошено свыше 35 потерпевших.

"Вместе с тем следствие не успело допросить ряд фигурантов дела, провести выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы, а также провести еще ряд следственных действий, необходимых для расследования преступления", – отметил он. Следствие ходатайствовало о продлении ареста еще на два месяца.