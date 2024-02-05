В подписях Надеждина нашли в три раза больше ошибок, чем допустимо
Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 000 проверенных
05 февраля 2024, 17:05, ИА Амител
В подписях, которые Борис Надеждин подал в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборах президента РФ, было 15,348% брака — этот показатель в три раза больше допустимого. Как сообщает ura.ru, об этом заявил член команды Надеждина Игорь Артемьев.
"Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди две бессонные ночи. Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 000 проверенных", – заявил Артемьев.Напомним, что заседание ЦИК, на котором огласят результаты проверки подписей Надеждина, состоится в среду, 7 февраля. Ранее замглавы комиссии Николай Булаев заявил, что политик сдал подписи "мертвых душ" — людей, которые уже умерли.
17:40:37 05-02-2024
Ха Ха Ха!!!!!!
18:21:39 05-02-2024
Свобода и демократия!
18:41:06 05-02-2024
а что были сомнения?
20:24:01 05-02-2024
Борис, не подписывай на дело безнадежных идиотов!
20:41:19 05-02-2024
Это было так предсказуемо, ещё не один кандидат поддерживаемый народом не дошел до выборов, чего так боится Путин у него же поддержка 80%.)
05:59:08 06-02-2024
Гость (20:41:19 05-02-2024) Это было так предсказуемо, ещё не один кандидат поддерживаем... Ваш любимец Венедиктов (инагент) уже либералам объяснил, что это подстроили агенты Путина, которых ФСБ внедрила во внутреннее структуры "надежды России" и подделывала подписи умерших. )))
09:06:52 06-02-2024
Гость (20:41:19 05-02-2024) Это было так предсказуемо, ещё не один кандидат поддерживаем... Система созданная за долгие годы дает Путину, никого не боятся. Мандат президента уже в его руках. Надеждин, это мышиная возня по веником для внешнего и внутреннего пользования.
21:13:29 05-02-2024
А кто-то говорил что это проект кремля, теперь надеюсь понятно, что нет, зачем им подписи мертвых людей они в два раза больше собрали и очереди по всей стране видели все.
06:40:54 06-02-2024
Гость (21:13:29 05-02-2024)очереди по всей стране видели все. это мертвые с косами стояли
00:57:40 06-02-2024
А что насчёт подписей того самого самовыдвиженца? Там сколько брака?
07:34:28 06-02-2024
Если подаст в суд, а судьи будут против сво, получится отменить. Если большинство против и в этом большинстве есть и те, кто принимает решения, фальсифицировать будет непросто
07:52:18 06-02-2024
Ну и какой Надеждин президент,если начал с вранья?Его даже к Норкину приглашать перестали!
17:24:32 06-02-2024
Есть такой термин - Избирательная принципиальность. Этот метод очень хорошо работает когда есть необходимость зачистить игровое поле от кого угодно, причем, все будет в соответствии с законом.