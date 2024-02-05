В подписях Надеждина нашли в три раза больше ошибок, чем допустимо

Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 000 проверенных

05 февраля 2024, 17:05, ИА Амител

Борис Надеждин / Cтраница сайта Надеждина

В подписях, которые Борис Надеждин подал в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборах президента РФ, было 15,348% брака — этот показатель в три раза больше допустимого. Как сообщает ura.ru, об этом заявил член команды Надеждина Игорь Артемьев.

"Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди две бессонные ночи. Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 000 проверенных", – заявил Артемьев.Напомним, что заседание ЦИК, на котором огласят результаты проверки подписей Надеждина, состоится в среду, 7 февраля. Ранее замглавы комиссии Николай Булаев заявил, что политик сдал подписи "мертвых душ" — людей, которые уже умерли.