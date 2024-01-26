Барнаульцы выстроились в очереди у штаба Бориса Надеждина. Кто и зачем ставит подписи
По словам работников штаба, аудитория – "разношерстная"
26 января 2024, 12:30, ИА Амител
Кандидаты в президенты от малых партий, не представленных в Госдуме, завершают сбор подписей избирателей. Окончательный срок подачи документов – 31 января, но, как правило, с учетом доставки листов процесс сбора завершается раньше этой даты.
В Алтайском крае за внимание избирателей в президентской гонке борются две партии: "Коммунисты России", выдвинувшие алтайского депутата Сергея Малинковича, и "Гражданская инициатива", от которой на выборы пойдет Борис Надеждин. Обе открыли избирательные штабы и активно собирают автографы в поддержку кандидатов. Аmic.ru побывал в штабе Бориса Надеждина и посмотрел, кто и зачем подписывается за него.
Корреспонденты amic.ru навестили штаб вечером 24 января. Ко времени, когда мы подошли, уже закончился рабочий день, и начали скапливаться люди.
"Основной поток людей идет с утра – более взрослое население. А уже к вечеру – молодежь, когда заканчивается рабочий и учебный день", – поделилась с нами работница штаба.
По ее наблюдениям, если раньше в штаб приходила в основном молодежь, то сейчас оставить свою подпись спешит и более взрослое население.
"Сказать, что идут 18-летние – нет. Аудитория очень разношерстная: и 1947-й год, и 2003-й. Приходят целыми семьями", – рассказывает она.
Ее коллега добавляет: "На днях пришел мужчина 1941-го года рождения. Я боялась, как он будет сам писать. Но оказался очень красивый почерк. Поинтересовалась: наверное, учителем были. Нет, говорит, советский инженер. А вообще, к нам приходили люди даже 1932 года рождения".
Слышим диалог сотрудницы и молодого человека, на вид лет 18:
– Откуда вы узнали о том, что в Барнауле открыт штаб Надеждина?
– из YouTube.
И такой ответ от "подписантов" мы с фотокорреспондентом за вечер услышим еще не раз. И не только от молодежи (как вы могли подумать), а от самой, что называется, непредсказуемой для этого возрастной категории – пенсионеров.
"Приходят, подписываются, потом приводят еще по несколько знакомых, бывает даже по 10 человек", – рассуждает начальник штаба Максим Осьмушкин.
Интересуемся у молодой девушки в очереди, что ее привело в штаб.
"Подруга скинула. Я прочитала и пошла. Просто решила и все", – рассказала представившаяся Ириной девушка.
По состоянию на вечер 24 января штаб Бориса Надеждина в Алтайском крае заручился поддержкой 3,2 тысячи жителей. Несмотря на перевыполнение плана (от региона требуется не более 2,5 тысячи), штаб не намерен останавливать сбор подписей.
Подробнее о том, как жители Барнаула ставят подписи в поддержку Бориса Надеждина, смотрите в фоторепортаже. А почитать, как проходит сбор подписей в поддержку действующего президента Владимира Путина, можно в материале: "Желание сильное". Кто и как подписывается за Путина в Барнауле?"
Напомним, заявки на участие в выборах президента России в ЦИК подали более 30 человек, документы приняты только у 11. Среди них три самовыдвиженца: действующий президент Владимир Путин, блогер и бьюти-коуч Рада Русских, блогер-эколог Анатолий Баташев. И пять представителей малых партий: Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Андрей Богданов от Российской партии свободы и справедливости, Борис Надеждин от "Гражданской инициативы", Сергей Малинкович от "Коммунистов России", Ирина Свиридова от Демократической партии России.
12:45:47 26-01-2024
и 1947-й год --- как он то либералом стал
12:48:12 26-01-2024
Кто крайний в очередь за надеждой?
13:20:10 26-01-2024
Гость (12:48:12 26-01-2024) Кто крайний в очередь за надеждой?... Кто крайний в очередь за разрухой и бардаком? За дефолтами, безработицей, бедностью, соровскими лживыми учебниками и пр? Торопитесь подписать себе приговор!
16:38:02 26-01-2024
Гость (13:20:10 26-01-2024) Кто крайний в очередь за разрухой и бардаком? За дефолтами, ... Ну и мерзость вы выдали
15:51:08 27-01-2024
Гость (16:38:02 26-01-2024) Ну и мерзость вы выдали... У шулеров правда всегда вызывает чувство мерзости.
04:14:40 28-01-2024
Гость (13:20:10 26-01-2024) Кто крайний в очередь за разрухой и бардаком? За дефолтами, ... не стыдно такую фигню-то писать? вы из какого кишлака к нам?
15:57:54 28-01-2024
Гость (13:20:10 26-01-2024) Кто крайний в очередь за разрухой и бардаком? За дефолтами, ... плюсую за каждое слово!
13:59:26 26-01-2024
Гость (12:48:12 26-01-2024) Кто крайний в очередь за надеждой?... надежда в данном случае гнилая(((
14:05:25 26-01-2024
Гость (12:48:12 26-01-2024) Кто крайний в очередь за надеждой?... Кто крайний в очереди за разрухой, бандитским беспределом 90-х, соровскими лживыми учебниками, дефолтами, приватизацией - подписывайте себе приговор!
16:39:00 26-01-2024
Гость (14:05:25 26-01-2024) Кто крайний в очереди за разрухой, бандитским беспределом 90... Дядь, выпей валерьянку
04:15:31 28-01-2024
Гость (14:05:25 26-01-2024) Кто крайний в очереди за разрухой, бандитским беспределом 90... уймись, только хуже своему с выдуманной фамилией делаешь
12:49:23 26-01-2024
Получается столько людей не хотят СВО. А 1932 года рождения просто не могут знать, что такое либерализм
04:15:12 28-01-2024
Гость (12:49:23 26-01-2024) Получается столько людей не хотят СВО. А 1932 года рождения ... Столько людей хотят в Европу.
12:53:53 26-01-2024
Ключевое слово - очередь, почему то в ПиОнере очередей не было...?
12:54:27 26-01-2024
В очереди стоят разные люди, а не показушно..холеные
13:01:24 26-01-2024
Сколько платят за подписи? Какой кандидат более выгоден?
17:04:30 26-01-2024
Гость (13:01:24 26-01-2024) Сколько платят за подписи? Какой кандидат более выгоден?... за них платят??? а сколько? мне ничего не дали((( куда можно обратиться за выплатами?
04:13:06 28-01-2024
Гость (17:04:30 26-01-2024) за них платят??? а сколько? мне ничего не дали((( куда можно... К Ходорковскому. Он спонсор Борюсика- флюгера.
13:15:38 26-01-2024
Буржуи показывают торжество Надежина, видеоролик с очередями из разных городов. Вопрос, почему некоторые в масках и скрывают свои лица?
21:40:48 26-01-2024
Гость (13:15:38 26-01-2024) Буржуи показывают торжество Надежина, видеоролик с очередями... Чтобы не "приматались"со своими ковидными ограничениями...!!!
13:33:08 26-01-2024
Два комментатора со своим особым альтернативноприводным мнением здесь сделали весь трафик) прэлесссссно)
13:43:16 26-01-2024
Жириновский ещё в 2008 году о нём всё сказал и о его сотоварищах. Впрочем беды от того что его имя будет в бюлетне особой нет. Пусть будет. Если из 700 тысяч подписи ставят только 3 тыщи. Но на выборах проголосует пусть 9.
13:51:22 26-01-2024
Вчера попалось видео, как Надеждин выступает на канале иноагентки Л*, которая регулярно проводит по нескольку часов в эфире с экстремистом-террористом Арестовичем, Михаилом Подоляком (руководитель Офиса Президента Украины) и тому подобными персонажами. Недавно она поднимала волну по поводу того, что США решили утилизировать партию ракет ATACMS , а не передать их хохлам, которые, кстати, сами эту тему НЕ ПОДНИМАЛИ. Иноагентка была крайне возмущена, что вместо того, чтобы послать ракеты для убийства россиян, американцы хотят их просто порезать на металл у себя в стране. И вот на привычном месте руководителя офиса Зеленского рядом с этой теткой сидел Надеждин и взахлёб рассказывал, какие очереди стоят, чтобы поставить подпись за него, любимого. Как видно, Надеждин такой же «пацифист», как и Л* - против СВО, но за убийство русских. Так президентом какой страны хочет стать Надеждин?
15:18:20 26-01-2024
Гость (13:51:22 26-01-2024) Вчера попалось видео, как Надеждин выступает на канале ино... Перестань так грубо сочинять, Надеждин российский политик много лет он знает законы РФ он не будет себя так глупо подставлять и если бы это то что вы написали было бы правдой его уже бы задержали, так что бот думай прежде чем писать.
15:44:46 26-01-2024
Гость (15:18:20 26-01-2024) Перестань так грубо сочинять, Надеждин российский политик мн... У него другая задача и думать им не положено
17:12:07 26-01-2024
Гость (15:18:20 26-01-2024) Перестань так грубо сочинять, Надеждин российский политик мн... Если сильно захочешь, можешь на ютубе найти этот выпуск. Но ты ж не будешь искать, ты же в ненависти своей к стране все будешь отвергать, обеляя Борьку.
18:46:51 26-01-2024
Гость (15:18:20 26-01-2024) Перестань так грубо сочинять, Надеждин российский политик мн... Просто вчера захотелось узнать что-нибудь о Надеждине, у меня не было никакого предубеждения против него. Первая же ссылка оказалась на видео на канал Латыниной*, где Боря хвалился очередями и выказывал всяческое расположение ведущей, которая ранее призывала украинских политиков требовать от американцев поставки партии Атакамсов , хотя штатники хотели их утилизовать из-за истекшего срока годности. Латынина* же приводила аргументы со старыми Джевелинами, успешно используемыми укропами против россиян. Очевидно, что латынина * топила за Атакамсы не для того, чтобы хохлы выращивали в корпусах ракет шампиньоны. Надеждин, видимо, полагает, что россияне кроме Соловьева ничего не смотрят и не загуглят его. Видно было, что Надеждин упивается вниманием иноагентки, которая обычно поддерживает известный бандеровский слоган, приветствуя гостей.
07:57:18 28-01-2024
Гость (18:46:51 26-01-2024) Просто вчера захотелось узнать что-нибудь о Надеждине, у мен... Господи. Надеждин даëт эти интервью, чтобы некоторых таких вздрючить. Нахрен вы про Латынину смотрите. Он просто пытался с ней поговорить. Сразу портите мнение. Сразу плохое отобрали, а хорошего ни чёрта не видите
01:11:16 28-01-2024
Гость (13:51:22 26-01-2024) Вчера попалось видео, как Надеждин выступает на канале ино... Сейчас посмотрев ролик где он с этой собакой сутулой общается и решил глянуть на ,, очереди,, так себе очередь, наверное решили много не платить, экономят
04:18:38 28-01-2024
Гость (13:51:22 26-01-2024) Вчера попалось видео, как Надеждин выступает на канале ино... Израиля. Он же еврей. Вот только беда , что не по маме. А то давно бы свалил со всеми женами и детьми-навальнятами на историческую родину.
13:53:45 26-01-2024
и это без депутатского пиара и рекламы от партии власти,интересно,а почему они не одного фото не выставили с очередями желающих оставить свои подписи?
14:22:33 26-01-2024
гость (13:53:45 26-01-2024) и это без депутатского пиара и рекламы от партии власти,инте... Дык они и кандидата своего не выдвигали. А если ты на Путина намекаешь, то он независимый кандидат, никакую партию не представляет и ни административный ресурс, ни дешевый пиар с фото жиденьких (уж скажем честно) очередей "за надеждина" ему не нужен.
14:59:13 26-01-2024
Гость (14:22:33 26-01-2024) Дык они и кандидата своего не выдвигали. А если ты на Путина... мил человек,сам глава партии,официально заявил-МЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЕМ КАНДИДАТУРУ ПУТИНА,и что то сомнения гложат что вам это не известно,как и не в курсе от какой партии депутат проводил фотосессию возле подписного прилавка,не позорьте нашу власть
19:50:30 26-01-2024
гость (14:59:13 26-01-2024) мил человек,сам глава партии,официально заявил-МЫ ПОЛНОСТЬЮ ... А никто не мешает любой партии поддерживать Путина. Абсолютно любой! И даже заявлять об этом во всеуслышание. Но это совершенно не означает, что Путин - их кандидат. Путин - независимый, народный кандидат. Беспартийный.
20:13:47 26-01-2024
Гость (19:50:30 26-01-2024) А никто не мешает любой партии поддерживать Путина. Абсолютн... Путин - народный кандидат? Вам сказки надо сочинять, может очень хорошо получиться.
20:30:03 26-01-2024
Гость (19:50:30 26-01-2024) А никто не мешает любой партии поддерживать Путина. Абсолютн... не делайте громких заявлений,если бы он был народным,то вы тут бы не пытались ее изобразить,а вот поддержку партии власти,которая контролирует весь административный ресурс,вот это точно он имеет,и ваше же заявление-независимый,даже не смешное,а идиотское,не кто не поставит не контролируемого человека рулить страной,да и какой смысл ему оказывать поддержку если с этого не чего иметь не будут,святых в политике не бывает(и это не я сказал)
13:57:44 26-01-2024
Бориску на царство?!
14:09:37 26-01-2024
Гость (13:57:44 26-01-2024) Бориску на царство?!... Мало было одного Бориски? Не нахлебались ещё?
14:00:31 26-01-2024
Гость (12:48:12 26-01-2024) Кто крайний в очередь за надеждой?... надежда в данном случае гнилая(((
14:04:06 26-01-2024
За Путина кто то подписи ставил? Где то собирали?
14:15:12 26-01-2024
Гость (14:04:06 26-01-2024) За Путина кто то подписи ставил? Где то собирали? ... Собирали. И очереди были. Но либеральные СМИ вам этого не показали.
15:00:18 26-01-2024
Гость (14:15:12 26-01-2024) Собирали. И очереди были. Но либеральные СМИ вам этого не по... Не было никаких очередей, его сборщики стоят в ТРЦ, все могут видеть очередей нет.
15:06:04 26-01-2024
Гость (14:15:12 26-01-2024) Собирали. И очереди были. Но либеральные СМИ вам этого не по... вы утверждаете что AMIC является либеральным СМИ,вот это каменюка в огород нашего действующего губернатора(выгонят тебя с администрации с голоду помрешь,у нас работать надо,однако)
15:01:18 26-01-2024
Была тут статья https://www.amic.ru/news/zhelanie-silnoe-kto-i-kak-podpisyvaetsya-za-putina-v-barnaule-536340 полюбуйтесь и сравните ))
15:48:19 28-01-2024
Гость (15:01:18 26-01-2024) Была тут статья https://www.amic.ru/news/zhelanie-silnoe-kto... Очередей не видно на фото :D
14:12:22 26-01-2024
Люди реализуют свое законное право, это хорошо. Его, конечно, с такой повесткой побоятся пускать и найдут кучу "неправильных" подписей, но очереди то мы видели и запомним.
15:07:35 26-01-2024
Пацифист (14:12:22 26-01-2024) Люди реализуют свое законное право, это хорошо. Его, конечно... А так же и побоятся не пускать.
15:20:42 26-01-2024
Пацифист (14:12:22 26-01-2024) Люди реализуют свое законное право, это хорошо. Его, конечно... Они заранее заготовили компромат, как с Грудным было, так что ждём, скоро в новостях.
04:22:42 28-01-2024
Пацифист (14:12:22 26-01-2024) Люди реализуют свое законное право, это хорошо. Его, конечно... А если " пустят" и он , как Собчак и Явлинский наберёт меньше 2 процентов, то что будете говорить.
14:16:41 26-01-2024
Ваууу - какие диспуты. Народ успокойтесь ,всё решили до вас. Пустые хлопоты друзья и в президенты вам нельзя.... ООООчень смешно.
15:05:23 26-01-2024
гость (14:16:41 26-01-2024) Ваууу - какие диспуты. Народ успокойтесь ,всё решили до вас.... Вот такие настроения очень выгодны нашей власти, сидите дома без вас все решим, но нет, без нас не надо, меня без пенсии оставили, я обязательно приду и отдам свой голос.
14:49:22 26-01-2024
Пацифист (14:12:22 26-01-2024) Люди реализуют свое законное право, это хорошо. Его, конечно... Всё дело в том, что его повестка - "война это плохо, но убивать россиян хорошо, даже можно и нужно". Иначе он бы не таскался по иноагентским каналам, исповедующим этот принцип, а действовал самостоятельно, независимо.
16:56:06 26-01-2024
Гость (14:49:22 26-01-2024) Всё дело в том, что его повестка - "война это плохо, но убив... А можно с ней по подробней ознакомиться или это тоже из ряда бурной фантазии?
04:20:35 28-01-2024
Гость (16:56:06 26-01-2024) А можно с ней по подробней ознакомиться или это тоже из ряда... поисковик и комп есть у тебя? совсем обленились уже либералы, все подай-принеси
14:54:25 26-01-2024
Грудинин - наш кандидат. Только его не допустят до выборов, так как высока вероятность что большинство голосов наберет
17:29:58 26-01-2024
Гость (14:54:25 26-01-2024) Грудинин - наш кандидат. Только его не допустят до выборов, ... Вы в 2018 застряли?
22:13:14 26-01-2024
Гость (17:29:58 26-01-2024) Вы в 2018 застряли? ... У него и в 2018 без шансов. Тут либо кандидата заряжать на победу и готовить все 6 лет медийно и ресурсно, либо вот такие сморчки для вида
15:17:38 26-01-2024
Выборы вообще крайне непонятная процедура. Массы избирателей делают выводы, не зная человека лично, лишь получая картинку из медиа, обещания от самих кандидатов и компромат и вранье от конкурентов, все это разбавлено импортными и отечественными политтехнологами. Избиратели выбирают картинку, рыбку в мутной воде. Но и этого мало. Рыбка потом может переобуться на противоположность. Зеленский перед выборами обещал мир с Россией, прекращение конфликта. А что в итоге: актер играет спектакль по западному сценарию, полностью продался, предал свой народ, в результате чего с обоих сторон миллионы трагических судеб - гибель, увечья, ранения, потеря родных, недвижимости, работы, стресс. Каким будет Надежин если его выберут? Да никто не знает кроме тех кто его двигает или кто его будет потом использовать. Смысл выборов в нынешнем формате - отсутствует. И так фактически по всему миру. Есть медиакукла, а есть реальные правители, корпорации. И не понятно как сделать выбор так, чтобы было лучше... Выбор в условии недостаточности и протеворечивости данных не имеет смысла.
15:49:24 26-01-2024
Гость (15:17:38 26-01-2024) Выборы вообще крайне непонятная процедура. Массы избирателей... Иллюзия выбора
16:11:01 26-01-2024
Гость (15:17:38 26-01-2024) Выборы вообще крайне непонятная процедура. Массы избирателей... Вы сами написали- есть реальные правители и корпорации,так какой может быть после этого выбор
15:58:57 26-01-2024
Мне Надеждин нравится, это единственный кандидат в президенты, который мне понравился лично, без его программы, интелегентный, умный, добрый и в тоже время профессиональный политик не поддается на провокации.
17:17:33 26-01-2024
Гость (15:58:57 26-01-2024) Мне Надеждин нравится, это единственный кандидат в президент... Какая влюбчивая. Про Б Ельцина тоже тк восторженно писали перед выборами. Потом рыдали...
18:07:20 26-01-2024
Гость (17:17:33 26-01-2024) Какая влюбчивая. Про Б Ельцина тоже тк восторженно писали пе... гражданин скакун,вот тут вы укоряете Борькой-пьяницей и всякими не хорошими словами,а вы разве позабыли кого он назначил после себя и выходит этот приемник такой же редиска как и Надеждин?Вы хоть немного спиной мозг напрягайте когда пишете,а то еще и посодют за оскорбление президента.Хотел задать интересный вопрос,не буду,думаю понимаете почему
18:11:22 26-01-2024
Гость (15:58:57 26-01-2024) Мне Надеждин нравится, это единственный кандидат в президент... Президент не должен быть добрым. Он должен быть умным, волевым, харизматичным. На добреньких ездят наглые и сильные.
19:02:28 26-01-2024
Ребята сборщики,и те,кто подписал,знаю,что вы это прочитаете, не падайте духом,глядя на комментарии. Вы же всë видели сами,правда? Вы друг друга видели, вы тоже это почувствовали. Вы знаете,о чем я. Это не навсегда😉
19:57:31 26-01-2024
Гость (19:02:28 26-01-2024) Ребята сборщики,и те,кто подписал,знаю,что вы это прочитаете... Ребята сборщики, вас подставляют. Надеждин - чистая провокация, продукт укропской пропаганды. В очереди у вас, вполне возможно, порядочные люди, но малоинформированные. повелись на пацифистские призывы, а на самом деле это не про мир, а про поражение России. Концепция этого "мира" изложена от имени Зеленского: РФ отдает все новые территории, включая Крым. По границам должна образоваться демилитаризируемая зона в 200км( то есть наши границы отодвинут вглубь в сопредельных областях - Краснодарском крае(Там всё Черноморское побережье,Сочи,. Также Курская, Брянская, Ростовская , Воронежская области - видимо, всё населенин из регионов придется переселять вглубь РФ). РФ должна будет восстановить все разрушенные объекты и сверх того заплатить репарации.
20:29:58 26-01-2024
Гость (19:02:28 26-01-2024) Ребята сборщики,и те,кто подписал,знаю,что вы это прочитаете... А мы и не падаем духом, мы знаем кто здесь строчит комментарии и с какой целью.
21:52:53 26-01-2024
Гость (19:02:28 26-01-2024) Ребята сборщики,и те,кто подписал,знаю,что вы это прочитаете... Россия навсегда. Это вы временщики. Вам любой враг России родной. Судя по вашим комментам и минусам. Так что оставьте надежду на сдачу страны. Теперь вам уже никто не позволит.
23:28:40 26-01-2024
Гость (21:52:53 26-01-2024) Россия навсегда. Это вы временщики. Вам любой враг России ро... Россия то навсегда,кто ж спорит) а людоеды в Кремле,прибившие себя гвоздями к креслам - нет
00:35:41 27-01-2024
Сейчас укропы уже не уповают на некое вундерваффе. Теперь у них надежда на «черных лебедей» как они говорят, на чудо: прилетят черные лебеди и украина победит))) И расшифровывают,что имеют в виду ситуацию 1917 года, которая нежданно-негаданно привела к обособлению Польши, Финляндии и кардинальному изменению геополитики. Так что цель внешних недружественных сил – революция в России. В связи с этим из Бориса Нежданова лепят некого нью – Ленина (разумеется, не в идеологическом смысле), увлекающего массы в гражданскую войну на территории РФ.
14:11:37 27-01-2024
Гость (00:35:41 27-01-2024) Сейчас укропы уже не уповают на некое вундерваффе. Теперь у... то есть вы указываете на плохую работу органов ФСБ,которые так бездарно не смогли исполнить свои обязанности и пропустили вражеского шпиона в высшие слои общества,который порядка 30 лет вел свою разрушительную работу и до сих пор не был выявлен -а вы батенька часом не иностранные агент распространяющий фейки о наших органах госбезопасности?
06:19:49 27-01-2024
Стоят в очереди поставить подпись и даже не прячут своих лиц ?
07:24:54 27-01-2024
Гость (06:19:49 27-01-2024) Стоят в очереди поставить подпись и даже не прячут своих лиц... Походу их лица никого не интересуют
16:35:42 27-01-2024
Гость (07:24:54 27-01-2024) Походу их лица никого не интересуют... А вдруг родственник ? Потом ведь с ним вместе за праздничным столом сидеть , а он подпись свою за Надеждина делал , будет повод спросить у него , из каких своих побуждений и убеждений ходил подпись делать ....
07:49:28 27-01-2024
Гость (06:19:49 27-01-2024) Стоят в очереди поставить подпись и даже не прячут своих лиц... Эффект стада: все побежали, и я побежал! Очередь? Значит, надо тоже туда.
16:33:55 27-01-2024
Люди устали от бесконечного вранья и столь же бесконечного воровства. Поэтому хотят перемен.
22:08:54 27-01-2024
Гость (16:33:55 27-01-2024) Люди устали от бесконечного вранья и столь же бесконечного в... Перемены вроде не проблема сделать , если надоело враньё , надо обращаться к официальным источникам информации , к школьным учебникам и учебникам в вузах , переориентировать себя .
04:24:57 28-01-2024
Гость (16:33:55 27-01-2024) Люди устали от бесконечного вранья и столь же бесконечного в... кто и что у тебя украл-то? велик в подъезде. ну хватит уже под копирку ерунду писать
01:15:24 28-01-2024
Надеждин это гришка отрепьев, современный