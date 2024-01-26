Барнаульцы выстроились в очереди у штаба Бориса Надеждина. Кто и зачем ставит подписи

По словам работников штаба, аудитория – "разношерстная"

26 января 2024, 12:30, ИА Амител

Очередь у штаба Бориса Надеждина на проспекте Ленина в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кандидаты в президенты от малых партий, не представленных в Госдуме, завершают сбор подписей избирателей. Окончательный срок подачи документов – 31 января, но, как правило, с учетом доставки листов процесс сбора завершается раньше этой даты.

В Алтайском крае за внимание избирателей в президентской гонке борются две партии: "Коммунисты России", выдвинувшие алтайского депутата Сергея Малинковича, и "Гражданская инициатива", от которой на выборы пойдет Борис Надеждин. Обе открыли избирательные штабы и активно собирают автографы в поддержку кандидатов. Аmic.ru побывал в штабе Бориса Надеждина и посмотрел, кто и зачем подписывается за него.

Корреспонденты amic.ru навестили штаб вечером 24 января. Ко времени, когда мы подошли, уже закончился рабочий день, и начали скапливаться люди.

"Основной поток людей идет с утра – более взрослое население. А уже к вечеру – молодежь, когда заканчивается рабочий и учебный день", – поделилась с нами работница штаба.

По ее наблюдениям, если раньше в штаб приходила в основном молодежь, то сейчас оставить свою подпись спешит и более взрослое население.

"Сказать, что идут 18-летние – нет. Аудитория очень разношерстная: и 1947-й год, и 2003-й. Приходят целыми семьями", – рассказывает она.

Ее коллега добавляет: "На днях пришел мужчина 1941-го года рождения. Я боялась, как он будет сам писать. Но оказался очень красивый почерк. Поинтересовалась: наверное, учителем были. Нет, говорит, советский инженер. А вообще, к нам приходили люди даже 1932 года рождения".

Слышим диалог сотрудницы и молодого человека, на вид лет 18:

– Откуда вы узнали о том, что в Барнауле открыт штаб Надеждина?

– из YouTube.

И такой ответ от "подписантов" мы с фотокорреспондентом за вечер услышим еще не раз. И не только от молодежи (как вы могли подумать), а от самой, что называется, непредсказуемой для этого возрастной категории – пенсионеров.

"Приходят, подписываются, потом приводят еще по несколько знакомых, бывает даже по 10 человек", – рассуждает начальник штаба Максим Осьмушкин.

Интересуемся у молодой девушки в очереди, что ее привело в штаб.



"Подруга скинула. Я прочитала и пошла. Просто решила и все", – рассказала представившаяся Ириной девушка.

По состоянию на вечер 24 января штаб Бориса Надеждина в Алтайском крае заручился поддержкой 3,2 тысячи жителей. Несмотря на перевыполнение плана (от региона требуется не более 2,5 тысячи), штаб не намерен останавливать сбор подписей.

Подробнее о том, как жители Барнаула ставят подписи в поддержку Бориса Надеждина, смотрите в фоторепортаже. А почитать, как проходит сбор подписей в поддержку действующего президента Владимира Путина, можно в материале: "Желание сильное". Кто и как подписывается за Путина в Барнауле?"

Штаб Бориса Надеждина в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Напомним, заявки на участие в выборах президента России в ЦИК подали более 30 человек, документы приняты только у 11. Среди них три самовыдвиженца: действующий президент Владимир Путин, блогер и бьюти-коуч Рада Русских, блогер-эколог Анатолий Баташев. И пять представителей малых партий: Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Андрей Богданов от Российской партии свободы и справедливости, Борис Надеждин от "Гражданской инициативы", Сергей Малинкович от "Коммунистов России", Ирина Свиридова от Демократической партии России.