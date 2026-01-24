НОВОСТИПроисшествия

В поселках Лесной и Бобровка продолжаются работы по запуску газа

Ведется мониторинг температурного режима, при необходимости будет развернут пункт временного размещения

24 января 2026, 09:59, ИА Амител

Восстановление подачи газа / Фото: t.me/adm_pervomaiskiy
Восстановление подачи газа / Фото: t.me/adm_pervomaiskiy

В Поселке Лесном и селе Бобровка ведутся работы по опрессовке газопроводов для запуска газа, сообщает администрация Первомайского района в своем Telegram-канале.

«К аварийно-восстановительным работам компанией "Газпром-газораспределение Барнаул" привлечены три дополнительные бригады», – говорится в сообщении.

На данный момент специалисты проводят работы по опрессовке газопроводов в микрорайонах "Рощино", "Палитра", в поселках Лесной и Бобровка.

Сотрудники сельских и районной администраций ведут мониторинг температурного режима.

«На базе школы в селе Бобровка при необходимости будет развернут пункт временного размещения», – отметили в администрации.

Газ в трех населенных пунктах пропал вечером 23 января. Предварительная причина –  возможное обмерзание или выход из строя регулятора давления газа.

Как ранее сообщили читатели amic.ru, в поселках Бобровка и Лесной газа еще нет. Также газ отсутствовал и в Фирсово, однако утром 24 января подачу восстановили.

Теплосети МУП

Подача газа в Первомайском районе до сих пор не восстановлена

Как пишут местные жители, в домах газ так и не появился, несмотря на заявления властей
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Происшествия отопление
Читайте также в сюжете: Газ пропал в трех селах под Барнаулом

Комментарии 2

Avatar Picture
Антон

10:26:41 24-01-2026

«Однако утром 24 января подачу газа восстановили» Может 10-25 еще не утро, но Бобровка замерзла вся и бригады, которые ходят по улицам, говорят газа не будет, но вы держитесь

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:23 24-01-2026

зачем оприсовывают поселковые газопроводы если из строя вышла ГРУ? или был скачок давления что боятся что где то порвало трубы? Мне как слесарю РГО это не понятно, да и инструкции не обязывают это делать в данном случае. Что то не договаривают ребята однако

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров