В поселках Лесной и Бобровка продолжаются работы по запуску газа

Ведется мониторинг температурного режима, при необходимости будет развернут пункт временного размещения

24 января 2026, 09:59, ИА Амител

Восстановление подачи газа / Фото: t.me/adm_pervomaiskiy

В Поселке Лесном и селе Бобровка ведутся работы по опрессовке газопроводов для запуска газа, сообщает администрация Первомайского района в своем Telegram-канале.

«К аварийно-восстановительным работам компанией "Газпром-газораспределение Барнаул" привлечены три дополнительные бригады», – говорится в сообщении.

На данный момент специалисты проводят работы по опрессовке газопроводов в микрорайонах "Рощино", "Палитра", в поселках Лесной и Бобровка.

Сотрудники сельских и районной администраций ведут мониторинг температурного режима.

«На базе школы в селе Бобровка при необходимости будет развернут пункт временного размещения», – отметили в администрации.

Газ в трех населенных пунктах пропал вечером 23 января. Предварительная причина – возможное обмерзание или выход из строя регулятора давления газа.

Как ранее сообщили читатели amic.ru, в поселках Бобровка и Лесной газа еще нет. Также газ отсутствовал и в Фирсово, однако утром 24 января подачу восстановили.