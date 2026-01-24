В поселках Лесной и Бобровка продолжаются работы по запуску газа
Ведется мониторинг температурного режима, при необходимости будет развернут пункт временного размещения
В Поселке Лесном и селе Бобровка ведутся работы по опрессовке газопроводов для запуска газа, сообщает администрация Первомайского района в своем Telegram-канале.
«К аварийно-восстановительным работам компанией "Газпром-газораспределение Барнаул" привлечены три дополнительные бригады», – говорится в сообщении.
На данный момент специалисты проводят работы по опрессовке газопроводов в микрорайонах "Рощино", "Палитра", в поселках Лесной и Бобровка.
Сотрудники сельских и районной администраций ведут мониторинг температурного режима.
«На базе школы в селе Бобровка при необходимости будет развернут пункт временного размещения», – отметили в администрации.
Газ в трех населенных пунктах пропал вечером 23 января. Предварительная причина – возможное обмерзание или выход из строя регулятора давления газа.
Как ранее сообщили читатели amic.ru, в поселках Бобровка и Лесной газа еще нет. Также газ отсутствовал и в Фирсово, однако утром 24 января подачу восстановили.
10:26:41 24-01-2026
«Однако утром 24 января подачу газа восстановили» Может 10-25 еще не утро, но Бобровка замерзла вся и бригады, которые ходят по улицам, говорят газа не будет, но вы держитесь
13:48:23 24-01-2026
зачем оприсовывают поселковые газопроводы если из строя вышла ГРУ? или был скачок давления что боятся что где то порвало трубы? Мне как слесарю РГО это не понятно, да и инструкции не обязывают это делать в данном случае. Что то не договаривают ребята однако