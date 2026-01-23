В трех населенных пунктах под Барнаулом приостановлено газоснабжение
Авария произошла вечером 23 января, вероятной причиной названо обмерзание регулятора давления
23 января 2026, 23:45, ИА Амител
Вечером 23 января в трех населенных пунктах под Барнаулом было приостановлено газоснабжение. Отключение затронуло села Фирсово, Бобровка и поселок Лесной, сообщает администрация Первомайского района.
По предварительным данным, причиной аварии стало обмерзание или техническая неисправность регулятора давления газа. На месте работает бригада компании "Газпром газораспределение Барнаул" в составе 31 специалиста. В настоящий момент проводится опрессовка газопровода для проверки его герметичности.
Точные сроки восстановления подачи газа будут объявлены дополнительно по мере выполнения ремонтных работ.
12:12:37 24-01-2026
У частников та же проблема с редукторами. Причины? Либо влаги больше допустимого, или неправильное соотношение смеси газов. У бутана точка испарения -0,5С,а у пропана -43С. Плюс добавки...
10:47:22 25-01-2026
Гость (12:12:37 24-01-2026) У частников та же проблема с редукторами. Причины? Либо влаг... В природном газе нету бутана и пропана , грамотей. Природный газ метан с температурой замерзания минус 182 градуса. А вот сжиженный газ , который в баллонах, и есть смесь бутана и пропана.