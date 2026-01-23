В трех населенных пунктах под Барнаулом приостановлено газоснабжение

Авария произошла вечером 23 января, вероятной причиной названо обмерзание регулятора давления

23 января 2026, 23:45, ИА Амител

Фото: администрация Первомайского района

Вечером 23 января в трех населенных пунктах под Барнаулом было приостановлено газоснабжение. Отключение затронуло села Фирсово, Бобровка и поселок Лесной, сообщает администрация Первомайского района.

По предварительным данным, причиной аварии стало обмерзание или техническая неисправность регулятора давления газа. На месте работает бригада компании "Газпром газораспределение Барнаул" в составе 31 специалиста. В настоящий момент проводится опрессовка газопровода для проверки его герметичности.

Точные сроки восстановления подачи газа будут объявлены дополнительно по мере выполнения ремонтных работ.