НОВОСТИОбщество

В пригороде Барнаула отменили карантин по бешенству

Очаги заболевания ранее выявляли во Власихе

21 мая 2024, 09:30, ИА Амител

Карантин / Фото: admzarinsk.ru
Карантин / Фото: admzarinsk.ru

В барнаульском селе Власиха сняли карантин, введенный из-за бешенства в марте 2024 года. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко.

Всего в селе было обнаружено два очага заболевания на территории личных подсобных хозяйств по улице Зеленой. Прилегающую к ним территорию в радиусе 700 м признавали неблагополучной.

Спустя 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заражении животного и уничтожения его трупа карантин отменили. О каком именно животном идет речь, в документе не уточняется.

Барнаул бешенство карантин

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:49:16 21-05-2024

О...у нас был карантин... грустненько...ну хоть щас узнали))

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:55 21-05-2024

Гость (10:49:16 21-05-2024) О...у нас был карантин... грустненько...ну хоть щас узнали))... не грустите! специально для Вас введем снова. ожидайте!

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:52 21-05-2024

Зоошизу угомонили, карантин сняли.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:30 21-05-2024

Бешенных собак хоть стерилизовали?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:46 21-05-2024

Гость (14:07:30 21-05-2024) Бешенных собак хоть стерилизовали?... Бешенным собакам только ликвидация помогает. Кто ж их будет лечить от бешенства?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:46 21-05-2024

Вот как помогли целительные отстрелы! Положительный опыт должен быть растиражирован.

  18 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров