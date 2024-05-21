В пригороде Барнаула отменили карантин по бешенству
Очаги заболевания ранее выявляли во Власихе
21 мая 2024, 09:30, ИА Амител
Карантин / Фото: admzarinsk.ru
В барнаульском селе Власиха сняли карантин, введенный из-за бешенства в марте 2024 года. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко.
Всего в селе было обнаружено два очага заболевания на территории личных подсобных хозяйств по улице Зеленой. Прилегающую к ним территорию в радиусе 700 м признавали неблагополучной.
Спустя 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заражении животного и уничтожения его трупа карантин отменили. О каком именно животном идет речь, в документе не уточняется.
10:49:16 21-05-2024
О...у нас был карантин... грустненько...ну хоть щас узнали))
10:55:55 21-05-2024
Гость (10:49:16 21-05-2024) О...у нас был карантин... грустненько...ну хоть щас узнали))... не грустите! специально для Вас введем снова. ожидайте!
13:35:52 21-05-2024
Зоошизу угомонили, карантин сняли.
14:07:30 21-05-2024
Бешенных собак хоть стерилизовали?
15:50:46 21-05-2024
Гость (14:07:30 21-05-2024) Бешенных собак хоть стерилизовали?... Бешенным собакам только ликвидация помогает. Кто ж их будет лечить от бешенства?
16:48:46 21-05-2024
Вот как помогли целительные отстрелы! Положительный опыт должен быть растиражирован.