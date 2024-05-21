В пригороде Барнаула отменили карантин по бешенству

Очаги заболевания ранее выявляли во Власихе

21 мая 2024, 09:30, ИА Амител

Карантин / Фото: admzarinsk.ru

В барнаульском селе Власиха сняли карантин, введенный из-за бешенства в марте 2024 года. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко.

Всего в селе было обнаружено два очага заболевания на территории личных подсобных хозяйств по улице Зеленой. Прилегающую к ним территорию в радиусе 700 м признавали неблагополучной.

Спустя 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заражении животного и уничтожения его трупа карантин отменили. О каком именно животном идет речь, в документе не уточняется.