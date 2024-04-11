НОВОСТИПроисшествия

В Сибири барсук набросился на водителя, менявшего колесо на трассе

Этот агрессивный зверь не терпит конкурентов возле своей постоянной норы

11 апреля 2024, 17:40, ИА Амител

Агрессивный барсук / Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на ветслужбу Тогучинского района
Агрессивный барсук / Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на ветслужбу Тогучинского района

В Новосибирской области агрессивный барсук напал на водителя, остановившегося на обочине для замены колеса, но мужчина смог дать отпор дикому зверю, пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказал начальник управления ветеринарии Тогучинского района Юрий Папанов, барсук попытался укусить водителя за ногу, но он был в толстых сапогах, поэтому никаких ранений не получил. Мужчина просто оттолкнул барсука и зверь убежал.

"Барсук мог считать, что это его территория, поэтому и напал", – пояснил Папанов.

Он уточнил, что однозначно нельзя сказать, болен ли барсук бешенством. Впрочем, зверь и не убежал бы, если бы был болен, – продолжил бы нападать.

Биолог Алексей Яновский отметил, что барсук – очень агрессивный зверь, который ведет одиночный образ жизни и не терпит конкурентов в радиусе двух-трех километров вокруг своей постоянной норы.

Ученый подчеркнул, что агрессия барсука не обязательно связана с бешенством, хотя нельзя исключить это полностью.

Фото: pixabay.com

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НОВОСТИПроисшествия
Новосибирская область дикие животные Нападения на людей

Комментарии 8

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Гость

17:46:04 11-04-2024

Яйца барсук повесил на сук - вот и не спит барсук

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Гость

18:00:43 11-04-2024

"Тихо в лесу, только не спит барсук. Яйца барсук повесил на сок, вот и не спит барсук..."

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Гость

18:30:25 11-04-2024

Не терпит конкурентов, пока не встретит волка, кабана или медведя.

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Гость

19:42:43 11-04-2024

Гость (18:30:25 11-04-2024) Не терпит конкурентов, пока не встретит волка, кабана или ме... Особенно он кабана боится (сарказм), но волку опор даст легко.

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Гость

18:47:34 11-04-2024

Да ладно вам, не терпит конкурентов около своего жилья...? Помочь хотел мужику! Барсук который живёт около трассы... за полторы минуты меняет колесо на легковушке, и за две с половиной на грузовике! И берет при этом не дорого...

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Гость

19:51:16 11-04-2024

Барсуков часто давят машины. Когда они переходят через трассу. Видимо у этого барсука в памяти есть такие эпизоды с его сородичами. Может из детства. Детская травма может мать может батя. А здесь одно зло остановилось. Вот он и решил поквитаться.

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Гость

20:31:59 11-04-2024

Гость (19:51:16 11-04-2024) Барсуков часто давят машины. Когда они переходят через трасс... !!!!!!!!! 😆

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Гость

20:12:13 11-04-2024

Снегири не гири. Барсуки не с...ки.

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