В Сибири барсук набросился на водителя, менявшего колесо на трассе

Этот агрессивный зверь не терпит конкурентов возле своей постоянной норы

11 апреля 2024, 17:40, ИА Амител

Агрессивный барсук / Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на ветслужбу Тогучинского района

В Новосибирской области агрессивный барсук напал на водителя, остановившегося на обочине для замены колеса, но мужчина смог дать отпор дикому зверю, пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказал начальник управления ветеринарии Тогучинского района Юрий Папанов, барсук попытался укусить водителя за ногу, но он был в толстых сапогах, поэтому никаких ранений не получил. Мужчина просто оттолкнул барсука и зверь убежал.

"Барсук мог считать, что это его территория, поэтому и напал", – пояснил Папанов.

Он уточнил, что однозначно нельзя сказать, болен ли барсук бешенством. Впрочем, зверь и не убежал бы, если бы был болен, – продолжил бы нападать.

Биолог Алексей Яновский отметил, что барсук – очень агрессивный зверь, который ведет одиночный образ жизни и не терпит конкурентов в радиусе двух-трех километров вокруг своей постоянной норы.

Ученый подчеркнул, что агрессия барсука не обязательно связана с бешенством, хотя нельзя исключить это полностью.