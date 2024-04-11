В Сибири барсук набросился на водителя, менявшего колесо на трассе
Этот агрессивный зверь не терпит конкурентов возле своей постоянной норы
11 апреля 2024, 17:40, ИА Амител
В Новосибирской области агрессивный барсук напал на водителя, остановившегося на обочине для замены колеса, но мужчина смог дать отпор дикому зверю, пишет "КП-Новосибирск".
Как рассказал начальник управления ветеринарии Тогучинского района Юрий Папанов, барсук попытался укусить водителя за ногу, но он был в толстых сапогах, поэтому никаких ранений не получил. Мужчина просто оттолкнул барсука и зверь убежал.
"Барсук мог считать, что это его территория, поэтому и напал", – пояснил Папанов.
Он уточнил, что однозначно нельзя сказать, болен ли барсук бешенством. Впрочем, зверь и не убежал бы, если бы был болен, – продолжил бы нападать.
Биолог Алексей Яновский отметил, что барсук – очень агрессивный зверь, который ведет одиночный образ жизни и не терпит конкурентов в радиусе двух-трех километров вокруг своей постоянной норы.
Ученый подчеркнул, что агрессия барсука не обязательно связана с бешенством, хотя нельзя исключить это полностью.
17:46:04 11-04-2024
Яйца барсук повесил на сук - вот и не спит барсук
18:00:43 11-04-2024
"Тихо в лесу, только не спит барсук. Яйца барсук повесил на сок, вот и не спит барсук..."
18:30:25 11-04-2024
Не терпит конкурентов, пока не встретит волка, кабана или медведя.
19:42:43 11-04-2024
Гость (18:30:25 11-04-2024) Не терпит конкурентов, пока не встретит волка, кабана или ме... Особенно он кабана боится (сарказм), но волку опор даст легко.
18:47:34 11-04-2024
Да ладно вам, не терпит конкурентов около своего жилья...? Помочь хотел мужику! Барсук который живёт около трассы... за полторы минуты меняет колесо на легковушке, и за две с половиной на грузовике! И берет при этом не дорого...
19:51:16 11-04-2024
Барсуков часто давят машины. Когда они переходят через трассу. Видимо у этого барсука в памяти есть такие эпизоды с его сородичами. Может из детства. Детская травма может мать может батя. А здесь одно зло остановилось. Вот он и решил поквитаться.
20:31:59 11-04-2024
Гость (19:51:16 11-04-2024) Барсуков часто давят машины. Когда они переходят через трасс... !!!!!!!!! 😆
20:12:13 11-04-2024
Снегири не гири. Барсуки не с...ки.