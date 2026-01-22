НОВОСТИОбщество

Алтайские депутаты попросят кабмин упростить создание приютов для животных

Народные избранники надеются, что это увеличит количество объектов содержания безнадзорных животных в стране

22 января 2026, 07:15, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания хотят наделить муниципалитеты правом предоставлять землю под приюты для животных. С соответствующим предложением они намерены обратиться в правительство РФ на ближайшей сессии, 29 января.

«В большинстве регионов России, включая Алтайский край, существует острая потребность в создании и улучшении инфраструктуры для бездомных животных. Строительство новых приютов и пунктов временного содержания требует финансовых затрат, соблюдения санитарных и административных требований. Подходящих для этого помещений и земельных участков не хватает», – говорится на сайте АКЗС.

По правилам органы местного самоуправления могут согласовывать размещение объектов некапитального строительства на участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Алтайские депутаты предлагают включить в перечень таких объектов пункт о приютах для животных. Собственник у земли при этом не изменится, аренда тоже оформляться не будет.

«Принятие предлагаемого изменения будет направлено на реализацию поручений президента Российской Федерации от 2 февраля 2025 года № ПР-186 и будет способствовать увеличению количества приютов для животных без владельцев», – подчеркивается в приложении к постановлению АКЗС об обращении к правительству.

В 2025 году из краевого и барнаульского бюджетов выделили более 22 млн рублей на отлов и содержание безнадзорных животных, грантовые поддержки приютам, чипирование и регистрацию домашних собак.

В целом в крае остается актуальной проблема бродячих животных. В октябре бийчане жаловались на десятки собак, свободно разгуливающих около школы. Также осенью стая собак налетела на женщину у заводов "Мешкоград" и "Агроиндустрия". К счастью, горожанка не пострадала, но испугалась очень сильно.

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

07:53:32 22-01-2026

ещё одна статья расходов. Которой действительно" не хватало "

  -2 Нравится
Ответить
