Жительница Сибири приютила глухую кошку, которую спасли бойцы в зоне СВО

Военные обнаружили ее во время штурма Покровска

17 января 2026, 14:25, ИА Амител

Спасенная кошка / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске женщина приняла под свою опеку кошку, которую спасли военнослужащие на линии фронта, сообщает "КП-Новосибирск".

Эта история началась в августе 2025 года, когда во время взятия Покровска солдаты обнаружили маленькую серую кошечку, пытавшуюся найти укрытие.

По информации, полученной от Евгении Михайловой, волонтера приюта "Кошкин Дом Донецк", кошку назвали Золото и оберегали от артиллерийских ударов в укрытии, обеспечивая питанием из собственных запасов. Однако через несколько недель боец, который вытащил ее из беды, был ранен и госпитализирован, в связи с чем возникла необходимость в поиске нового дома для животного.

Волонтеры разместили объявление в сообществе "Кошкин Дом Донецк". Именно там его и заметила Ольга Баева из новосибирского Академгородка, мечтавшая о второй кошке.

В преддверии Нового года волонтеры организовали отправку десяти кошек в Москву на автомобиле, транспортировка завершилась 25 декабря. Далее животных развезли по разным городам, включая Санкт-Петербург, Мурманск, Ярославль и Нижний Новгород. Золото же отправилась в Новосибирск на поезде, под присмотром проводников.

Как рассказала Ольга, новая хозяйка, 27 декабря кошку встретили в Новосибирске: она хорошо перенесла дорогу, проведя большую часть времени в переноске во сне. Однако сибирские морозы и ветер произвели на нее сильное впечатление, и она начала беспокоиться. Изначально планировалось поместить ее на карантин для постепенного привыкания к новому дому и коту, но из-за непрерывного мяуканья Ольга забрала кошку к себе в кровать. Там она сразу успокоилась, свернувшись на руках у хозяйки.

Характер кошки оказался очень ласковым и дружелюбным. Даже кот по кличке Бурек, который сначала проявлял агрессию и избегал контакта, вскоре привык и начал играть с новой подругой.

По словам Ольги Баевой, кошке примерно два-три года, она еще молода. Ей дали новое имя – Шаньга. У животного проблемы со слухом, питомец не слышит, когда его зовут. Поэтому, когда теряет из виду людей, начинает громко мяукать, но, увидев их, сразу успокаивается. Сейчас Шаньга и Бурек весело проводят время вместе по вечерам или рано утром, а кот даже ест за ней. Теперь Шаньга Золото – полноправный член семьи.