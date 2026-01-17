Жительница Сибири приютила глухую кошку, которую спасли бойцы в зоне СВО
Военные обнаружили ее во время штурма Покровска
17 января 2026, 14:25, ИА Амител
В Новосибирске женщина приняла под свою опеку кошку, которую спасли военнослужащие на линии фронта, сообщает "КП-Новосибирск".
Эта история началась в августе 2025 года, когда во время взятия Покровска солдаты обнаружили маленькую серую кошечку, пытавшуюся найти укрытие.
По информации, полученной от Евгении Михайловой, волонтера приюта "Кошкин Дом Донецк", кошку назвали Золото и оберегали от артиллерийских ударов в укрытии, обеспечивая питанием из собственных запасов. Однако через несколько недель боец, который вытащил ее из беды, был ранен и госпитализирован, в связи с чем возникла необходимость в поиске нового дома для животного.
Волонтеры разместили объявление в сообществе "Кошкин Дом Донецк". Именно там его и заметила Ольга Баева из новосибирского Академгородка, мечтавшая о второй кошке.
В преддверии Нового года волонтеры организовали отправку десяти кошек в Москву на автомобиле, транспортировка завершилась 25 декабря. Далее животных развезли по разным городам, включая Санкт-Петербург, Мурманск, Ярославль и Нижний Новгород. Золото же отправилась в Новосибирск на поезде, под присмотром проводников.
Как рассказала Ольга, новая хозяйка, 27 декабря кошку встретили в Новосибирске: она хорошо перенесла дорогу, проведя большую часть времени в переноске во сне. Однако сибирские морозы и ветер произвели на нее сильное впечатление, и она начала беспокоиться. Изначально планировалось поместить ее на карантин для постепенного привыкания к новому дому и коту, но из-за непрерывного мяуканья Ольга забрала кошку к себе в кровать. Там она сразу успокоилась, свернувшись на руках у хозяйки.
Характер кошки оказался очень ласковым и дружелюбным. Даже кот по кличке Бурек, который сначала проявлял агрессию и избегал контакта, вскоре привык и начал играть с новой подругой.
По словам Ольги Баевой, кошке примерно два-три года, она еще молода. Ей дали новое имя – Шаньга. У животного проблемы со слухом, питомец не слышит, когда его зовут. Поэтому, когда теряет из виду людей, начинает громко мяукать, но, увидев их, сразу успокаивается. Сейчас Шаньга и Бурек весело проводят время вместе по вечерам или рано утром, а кот даже ест за ней. Теперь Шаньга Золото – полноправный член семьи.
20:32:03 17-01-2026
Поди от взрывов оглохла, бедолажка.
21:15:20 17-01-2026
гость (20:32:03 17-01-2026) Поди от взрывов оглохла, бедолажка....
От новостей на 1 канале
12:31:08 18-01-2026
Гость (21:15:20 17-01-2026) От новостей на 1 канале...
От них и с ума недолго сойти. Что и происходит сейчас. Чтоб вам все на 200% наценили, минусаторы.
14:27:29 18-01-2026
Гость (12:31:08 18-01-2026) От них и с ума недолго сойти. Что и происходит сейчас. Ч... Цены на глухих котов нас не интересуют.
12:43:16 18-01-2026
о животных сердце болит, конечно, но когда будет болеть сердце о себе подобных - о людях?