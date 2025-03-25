В Республике Алтай усилят меры безопасности после поджога электроподстанции

Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак на заседании правительства

25 марта 2025, 12:25, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: altai-republic.ru

После поджога горно-алтайской подстанции на всей территории Республики Алтай усилят меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам главы республики, в России растет количество случаев, когда аферисты "вербуют" молодых людей для совершения преступлений.

"Поэтому важно усилить профилактические меры. Проводить беседы в образовательных учреждениях. Доносить информацию о распространенных способах обмана. Наглядно рассказывать о последствиях совершения таких преступлений", – подчеркнул Андрей Турчак в ходе заседания правительства.

Напомним, 20 марта часть Горно-Алтайска осталась без электричества из-за поджога подстанции неизвестным. Около 22:20 часов он облил один из распределительных щитов моторным маслом и бензином, после чего поджег его и скрылся. Пожар оперативно потушили сотрудники "Россетей". Произошедшее повлекло за собой отключение электроэнергии в нескольких районах города, которое позже восстановили. Сумма причиненного ущерба составила 3,5 миллиона рублей.

Подозреваемым оказался 20-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба".