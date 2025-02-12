В России хотят продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет

По мнению депутата Госдумы Нины Останиной, это повысит рождаемость в стране

12 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме поддержали идею об увеличении оплачиваемого периода декретного отпуска до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что вопрос о продлении оплачиваемого декретного отпуска ставят в практической плоскости: в силу увеличения пенсионного возраста российские пенсионеры вынуждены дольше работать, и сил на воспитание внуков у них не хватает.

По мнению Останиной, повысить рождаемость в России нельзя только разовыми выплатами. Она полагает, что оплачиваемые три года декретного отпуска побудят россиянок родить в этот период еще одного ребенка.

"Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень много женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить", – отмечает Останина.

Также, с ее слов, не все родители готовы отдать ребенка в детский сад в полтора года, и предпочитают воспитывать его сами.

Сейчас в России предусмотрен общий порядок выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка.