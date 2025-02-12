В России хотят продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет
По мнению депутата Госдумы Нины Останиной, это повысит рождаемость в стране
12 февраля 2025, 09:45, ИА Амител
В Госдуме поддержали идею об увеличении оплачиваемого периода декретного отпуска до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что вопрос о продлении оплачиваемого декретного отпуска ставят в практической плоскости: в силу увеличения пенсионного возраста российские пенсионеры вынуждены дольше работать, и сил на воспитание внуков у них не хватает.
По мнению Останиной, повысить рождаемость в России нельзя только разовыми выплатами. Она полагает, что оплачиваемые три года декретного отпуска побудят россиянок родить в этот период еще одного ребенка.
"Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень много женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить", – отмечает Останина.
Также, с ее слов, не все родители готовы отдать ребенка в детский сад в полтора года, и предпочитают воспитывать его сами.
Сейчас в России предусмотрен общий порядок выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка.
10:10:13 12-02-2025
не продлят
10:14:37 12-02-2025
Предложение прекрасное и своевременное,но разве у нас власть шла когда нибудь навстречу народу?
11:35:18 12-02-2025
Депутатов со своим мнением, надо заменить делегатами с поручениями от народа. Вся власть Советам! «За Советы без коммунистов»
13:00:53 12-02-2025
Олег (11:35:18 12-02-2025) Депутатов со своим мнением, надо заменить делегатами с поруч... А с делегатами кто будет считаться?
12:14:03 12-02-2025
Да лучше сразу для школы. И тогда на пенсию в 75.
13:15:57 12-02-2025
Зачем полумеры? Давайте сразу как родила - медальку "Яжежмать", причисление к лику святых, жилье и пожизненное содержание. А деньги на это как обычно отожмем у бюджетников и пенсионеров, а то что-то жируют они в последнее время и никакой пользы от них, не то что эти героини.
14:01:32 12-02-2025
Гость (13:15:57 12-02-2025) Зачем полумеры? Давайте сразу как родила - медальку "Яжежмат... Что за дурацкий комментарий?Это предложение по поводу оплаты декретного отпуска до трёх лет надо было давно уже претворить в жизнь.А если вы бюджетник или пенсионер ,и боитесь потерять из за этого финансирование,так боритесь за это.Деньги у правительства есть,так что пусть вкладывают в население.Это выгодно,это перспективно.А если вы боитесь рта разинуть,так чего вы хотите дождаться?