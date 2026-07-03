В России изменят порядок учета стажа по уходу за пенсионерами и инвалидами
Теперь подтверждать уход за пожилыми и инвалидами придется до его начала, плюс обязательно прикладывать согласие подопечного
03 июля 2026, 23:24, ИА Амител
С 2027 года в России изменятся правила учета в трудовом стаже периодов ухода за пенсионерами и инвалидами. Об этом сообщается на сайте Социального фонда, пишет РИА Новости.
Теперь подтверждать такой уход нужно будет до его начала, а не по факту, как это происходит сейчас. Если сегодня заявление в Социальный фонд подают после завершения периода ухода, то со следующего года его потребуется подавать с самого начала осуществления присмотра, а при длительном уходе — продлевать каждые 12 месяцев.
Кроме того, до конца 2026 года необходимо зафиксировать периоды ухода, которые пришлись на 2026 год и более ранние сроки, иначе они не будут учтены при назначении пенсии. Еще одно нововведение касается согласия подопечного.
Так, с 2027 года его нужно будет прикладывать к заявлению в любом случае, тогда как сейчас такое подтверждение требуется только при раздельном проживании ухаживающего и подопечного.
07:59:04 04-07-2026
"Кроме того, до конца 2026 года необходимо зафиксировать периоды ухода, которые пришлись на 2026 год и более ранние сроки, иначе они не будут учтены при назначении пенсии"
а если бы я это не прочитала, тю- тю несколько лет? хотя, при оформлении ухода, мне во все голоса заявляли, что ничего потом подтверждать не придется! просто одни маты в голове, в адрес этих деятелей. да, и проклятья до седьмого колена, чтобы у из внуков так надежду на последние копейки забирали! 🤬
хотя, о чем это я? там уже и внуки, и пра- правнуки обеспечены за деньги простых людей.
11:34:37 04-07-2026
Элен без ребят (07:59:04 04-07-2026) "Кроме того, до конца 2026 года необходимо зафиксировать пер... Точно! Одни маты и проклятия! Зачем прошлое подтверждать?!
08:26:55 04-07-2026
Опять решили кинуть людей.
10:21:30 04-07-2026
с одной стороны это удобно и правильно. с другой - почему нельзя асе это делать через госуслуги подопечного и ухаживающего? почему надо переться обоим в сфр, где для маломобильных нет даже пандуса???
12:35:44 04-07-2026
"Прикладывать согласие подопечного..." - каким образом заполнить это согласие, если человек лежачий, не работают руки, голова не соображает, не говорит? Очень много таких за которыми родные дома ухаживают, сами столкнулись.
13:11:25 04-07-2026
Гость (12:35:44 04-07-2026) "Прикладывать согласие подопечного..." - каким образом запол... недееспособность должна быть оформлена, видимо. решения сам он не может принимать, пенсию же кто-то вместо него получает. узнавать в сфр это конечно надо
09:54:34 06-07-2026
Ничего не понятно! Как подтверждать то прошлый период? В ПФ идти? А если уход за ребенком инвалидом, то как он может дать согласие? Опять какую-то фигню придумали! Просто слов приличных нет...