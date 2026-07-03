В России изменят порядок учета стажа по уходу за пенсионерами и инвалидами

Теперь подтверждать уход за пожилыми и инвалидами придется до его начала, плюс обязательно прикладывать согласие подопечного

03 июля 2026, 23:24, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

С 2027 года в России изменятся правила учета в трудовом стаже периодов ухода за пенсионерами и инвалидами. Об этом сообщается на сайте Социального фонда, пишет РИА Новости.

Теперь подтверждать такой уход нужно будет до его начала, а не по факту, как это происходит сейчас. Если сегодня заявление в Социальный фонд подают после завершения периода ухода, то со следующего года его потребуется подавать с самого начала осуществления присмотра, а при длительном уходе — продлевать каждые 12 месяцев.

Кроме того, до конца 2026 года необходимо зафиксировать периоды ухода, которые пришлись на 2026 год и более ранние сроки, иначе они не будут учтены при назначении пенсии. Еще одно нововведение касается согласия подопечного.

Так, с 2027 года его нужно будет прикладывать к заявлению в любом случае, тогда как сейчас такое подтверждение требуется только при раздельном проживании ухаживающего и подопечного.