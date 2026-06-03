Новая мера призвана поддержать семьи и волонтеров, которые берут на себя заботу о пожилых

03 июня 2026, 13:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия", предложил ввести финансовую поддержку для тех, кто осуществляет уход за пожилыми людьми старше 80 лет. Выплаты будут составлять 50% от регионального прожиточного минимума, пишет РИА Новости.

Во время обращения к министру труда Антону Котякову Миронов подчеркнул значимость финансовой помощи для лиц, ухаживающих за пожилыми людьми старше 80 лет, независимо от наличия у них инвалидности.

«Эти выплаты предназначены для тех, кто фактически ухаживает за одинокими пенсионерами в возрасте 80 лет и старше, включая родственников, соседей или социальных работников. Основные условия для получения выплат включают возраст пенсионера (80 лет и старше), одинокий образ жизни и доход ниже регионального прожиточного минимума для пенсионеров», — отметил он.

Размер выплат составит 50% от прожиточного минимума, установленного в регионе, что позволит учитывать местные экономические условия. Важно отметить, что эти выплаты не будут учитываться при расчете других социальных пособий.

В настоящее время выплаты по уходу предоставляются только лицам, ухаживающим за инвалидами I группы или оформившим соответствующий статус в Пенсионном фонде. Согласно данным Росстата, в России проживает примерно пять миллионов человек старше 80 лет, из которых каждый четвертый живет один и сталкивается с бытовыми трудностями, такими как покупка продуктов питания, приготовление пищи и посещение медицинских учреждений, добавил парламентарий.

Миронов подчеркнул необходимость финансового стимулирования для тех, кто заботится о пожилых людях, и выразил уверенность, что реализация этой инициативы потребует небольших затрат со стороны государства.