В ГД предложили ввести выплаты по уходу за пенсионерами старше 80 лет
Новая мера призвана поддержать семьи и волонтеров, которые берут на себя заботу о пожилых
03 июня 2026, 13:30, ИА Амител
Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия", предложил ввести финансовую поддержку для тех, кто осуществляет уход за пожилыми людьми старше 80 лет. Выплаты будут составлять 50% от регионального прожиточного минимума, пишет РИА Новости.
Во время обращения к министру труда Антону Котякову Миронов подчеркнул значимость финансовой помощи для лиц, ухаживающих за пожилыми людьми старше 80 лет, независимо от наличия у них инвалидности.
«Эти выплаты предназначены для тех, кто фактически ухаживает за одинокими пенсионерами в возрасте 80 лет и старше, включая родственников, соседей или социальных работников. Основные условия для получения выплат включают возраст пенсионера (80 лет и старше), одинокий образ жизни и доход ниже регионального прожиточного минимума для пенсионеров», — отметил он.
Размер выплат составит 50% от прожиточного минимума, установленного в регионе, что позволит учитывать местные экономические условия. Важно отметить, что эти выплаты не будут учитываться при расчете других социальных пособий.
В настоящее время выплаты по уходу предоставляются только лицам, ухаживающим за инвалидами I группы или оформившим соответствующий статус в Пенсионном фонде. Согласно данным Росстата, в России проживает примерно пять миллионов человек старше 80 лет, из которых каждый четвертый живет один и сталкивается с бытовыми трудностями, такими как покупка продуктов питания, приготовление пищи и посещение медицинских учреждений, добавил парламентарий.
Миронов подчеркнул необходимость финансового стимулирования для тех, кто заботится о пожилых людях, и выразил уверенность, что реализация этой инициативы потребует небольших затрат со стороны государства.
14:31:53 03-06-2026
По заголовку понятно,кто прокукарекал.
16:18:13 03-06-2026
Опять Миронов. Такие новости, как новости из цирка.
18:34:49 03-06-2026
Чего только не заявишь в ожидании поддержки электората?
13:08:25 04-06-2026
а за инвалидами 1й группы почему бы не ввести такие выплаты? (не с детства! а то многие думают, что это одно и тоже. абсолютно нет!)
20:27:06 04-06-2026
У кого из категории 80+ пенсия ниже прожиточного минимума?